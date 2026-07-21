21 de julio de 2026
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Las Heras

Las Heras: intensa búsqueda de un ladrón que provocó un grave accidente vial

Un hombre es buscado luego de cometer el robo de una moto y atropellar a una enfermera en Las Heras. La víctima del accidente vial quedó internada.

Intensa búsqueda de un presunto ladrón que provocó un grave accidente vial.&nbsp;

Intensa búsqueda de un presunto ladrón que provocó un grave accidente vial. 

 Por Pablo Segura

Un motociclista es intensamente buscado por la Policía luego de protagonizar un accidente vial en Las Heras, donde atropelló a una enfermera que se dirigía a trabajar y escapó de la escena. Antes de huir, dejó abandonada la motocicleta con la que embistió a la víctima.

El hecho ocurrió cerca de las 21 en la intersección de Lisandro Moyano y Mathus Hoyos. Cuando los efectivos llegaron al lugar tras un llamado al 911, encontraron una motocicleta Corven Triax 150 sin patente y con el tambor de encendido violentado. Minutos después comprobaron que el rodado había sido denunciado por robo poco antes del siniestro.

La mujer, de 45 años, fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladada para recibir atención médica. Los profesionales le diagnosticaron un traumatismo en uno de sus miembros inferiores, mientras que el conductor logró escapar a bordo de otra motocicleta y permanece prófugo.

La investigación apunta al conductor que huyó tras el accidente vial

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el motociclista circulaba por calle Lisandro Moyano cuando embistió a la enfermera, quien cruzaba la calzada rumbo a su lugar de trabajo.

Tras el impacto, el conductor abandonó la Corven Triax 150 y escapó del lugar utilizando otra motocicleta, sin asistir a la víctima ni esperar la llegada de los servicios de emergencia.

Las pericias realizadas por los investigadores permitieron establecer que el rodado abandonado había sido sustraído momentos antes a su propietario. Además de carecer de chapa patente, presentaba el tambor de encendido violentado, una característica habitual en vehículos utilizados tras un robo.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal con jurisdicción en Las Heras, que ordenó la intervención de Policía Científica para relevar pruebas en la escena del accidente vial.

Mientras tanto, la Policía continúa con las tareas investigativas para identificar y detener al motociclista, quien podría enfrentar cargos tanto por las lesiones ocasionadas a la enfermera como por su presunta vinculación con el robo de la motocicleta utilizada en el hecho.

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