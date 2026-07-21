21 de julio de 2026
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Accidente vial

Aparatoso accidente vial: perdió el dominio y quedó subido al guardarrail

Un insólito accidente vial ocurrió en la mañana de este martes en la Rotonda del Cóndor, en dirección al ingreso a la Ciudad de Mendoza.

La insólita imagen que se encontraron miles de automovilistas en la mañana de hoy.

La insólita imagen que se encontraron miles de automovilistas en la mañana de hoy.

 Por Pablo Segura

Un insólito accidente vial sorprendió durante la madrugada de este lunes en uno de los principales ingresos a Mendoza, cuando una camioneta terminó literalmente montada sobre un guardarraíl en la Rotonda del Cóndor, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió en el empalme del Acceso Sur hacia el Acceso Este, con dirección a la Ciudad de Mendoza. Pese a la espectacular posición en la que quedó el vehículo, el conductor pudo salir del coche sin problemas.

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El conductor, que regresaba de trabajar, explicó que perdió el dominio de la camioneta alrededor de las 3 de la mañana, cuando había una intensa lluvia que afectaba a la provincia. Desde entonces (cerca de las 7.15) permanecía en el lugar a la espera de una grúa y de personal de Bomberos para poder retirar el rodado.

Aparatoso accidente vial en el ingreso a la Ciudad de Mendoza

El accidente vial se produjo en la Rotonda del Cóndor, donde confluyen los accesos Sur y Este, uno de los puntos con mayor circulación vehicular del Gran Mendoza.

El accidente vial ocurrió en el empalme entre el Acceso Sur y Este, en dirección hacia la Ciudad de Mendoza.

El accidente vial ocurrió en el empalme entre el Acceso Sur y Este, en dirección hacia la Ciudad de Mendoza.

Por causas que se intentan establecer, el conductor de una Renault Duster gris, dominio AD280SN, perdió el control del vehículo al incorporarse al Acceso Este y terminó con la camioneta atravesada en sentido contrario y apoyada sobre el guardarraíl.

Según relató el propio automovilista, desde las 4 de la madrugada esperaba la llegada de una grúa para retirar el vehículo. Sin embargo, aseguró que la empresa del servicio le informó que no podía hacerse cargo debido a que las cuatro ruedas no estaban apoyadas sobre la calzada, por lo que era necesaria la intervención de Bomberos para concretar el rescate.

El episodio generó sorpresa entre los conductores que transitaban por el ingreso a la Ciudad de Mendoza, aunque, afortunadamente, el siniestro no dejó lesionados y solo provocó daños materiales.

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