Patricia Scheuer, la actriz que causó la muerte de un turista brasileño en Recoleta, fue sobreseída

Desde el 1 de enero de 2025 , la Justicia investiga el accidente ocurrido en el barrio porteño de Recoleta , donde la empresaria y actriz Patricia Ana Scheuer atropelló a una pareja de turistas brasileños y provocó la muerte de un hombre. Ahora, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó su sobreseimiento al considerar que habría sufrido un episodio de epilepsia mientras conducía.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de Patricia Ana Scheuer y rechazó el recurso presentado por la viuda de la víctima , Adriana Nunes Cleusa , quien también fue atropellada durante el hecho, así como el planteo de Gabriel Colla de Amorim , hijo del hombre fallecido .

La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Lucero y Rodolfo Pociello Argerich , quienes concluyeron que no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por el accidente . De esta manera, ratificaron el criterio sostenido previamente por el juez de primera instancia.

No obstante, la resolución fue cuestionada por la querella , que sostuvo que el sobreseimiento fue dictado de manera prematura y argumentó que, en esta etapa del proceso, el juez instructor no estaba en condiciones de " sobreseer por duda ".

Según el fallo, el sobreseimiento se fundamenta en el análisis integral de las pruebas reunidas durante la investigación. Entre ellas, se descartó que Scheuer hubiera utilizado el teléfono celular antes del impacto, ya que el dispositivo se encontraba apagado o suspendido.

En esa línea, los camaristas concluyeron que no existen hipótesis alternativas que permitan atribuirle una conducta penalmente relevante. En la resolución señalaron que "el evento investigado se produjo en un contexto de ausencia de control finalista por parte de la encausada, luego de descartar todas las hipótesis alternativas y de verificar que no existió conducta previa voluntaria o culposa". Además, remarcaron que "no se verificó una acción penalmente relevante atribuible a Patricia Scheuer".

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De acuerdo con la resolución, la hipótesis con mayor respaldo es que la empresaria sufrió una crisis epiléptica focal mientras conducía por la avenida Del Libertador.

Los magistrados explicaron que ese episodio " alteró de manera significativa su capacidad de autodeterminación" y que, aunque no implicó una pérdida absoluta de la conciencia, " sí resulta idóneo para excluir la existencia de un control finalista del vehículo, impidiéndole ajustar voluntariamente su comportamiento a la realidad".

Como sustento de esa conclusión, el tribunal citó el informe elaborado por la Junta Médica del Cuerpo Médico Forense, del que participaron peritos oficiales, de la defensa y de una de las querellas.

El documento concluyó que "no es posible descartar que Scheuer haya tenido una crisis focal con pérdida de conciencia al momento del hecho investigado", un episodio que, según los especialistas, puede extenderse desde algunos segundos hasta varios minutos.

Fuente: TN.