17 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Actriz

Patricia Scheuer, la actriz que causó la muerte de un turista brasileño en Recoleta, fue sobreseída

La empresaria y actriz protagonizó un accidente fatal el 1 de enero de 2025, pero la Justicia determinó que no tuvo responsabilidad penal por un episodio epiléptico mientras conducía.

Patricia Scheuer, la actriz que causó la muerte de un turista brasileño en Recoleta, fue sobreseída

Patricia Scheuer, la actriz que causó la muerte de un turista brasileño en Recoleta, fue sobreseída

Por Sitio Andino Policiales

Desde el 1 de enero de 2025, la Justicia investiga el accidente ocurrido en el barrio porteño de Recoleta, donde la empresaria y actriz Patricia Ana Scheuer atropelló a una pareja de turistas brasileños y provocó la muerte de un hombre. Ahora, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó su sobreseimiento al considerar que habría sufrido un episodio de epilepsia mientras conducía.

Novedades en el accidente fatal de Recoleta: Patricia Scheuer quedó sobreseída

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de Patricia Ana Scheuer y rechazó el recurso presentado por la viuda de la víctima, Adriana Nunes Cleusa, quien también fue atropellada durante el hecho, así como el planteo de Gabriel Colla de Amorim, hijo del hombre fallecido.

La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Lucero y Rodolfo Pociello Argerich, quienes concluyeron que no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por el accidente. De esta manera, ratificaron el criterio sostenido previamente por el juez de primera instancia.

No obstante, la resolución fue cuestionada por la querella, que sostuvo que el sobreseimiento fue dictado de manera prematura y argumentó que, en esta etapa del proceso, el juez instructor no estaba en condiciones de "sobreseer por duda".

Según el fallo, el sobreseimiento se fundamenta en el análisis integral de las pruebas reunidas durante la investigación. Entre ellas, se descartó que Scheuer hubiera utilizado el teléfono celular antes del impacto, ya que el dispositivo se encontraba apagado o suspendido.

En esa línea, los camaristas concluyeron que no existen hipótesis alternativas que permitan atribuirle una conducta penalmente relevante. En la resolución señalaron que "el evento investigado se produjo en un contexto de ausencia de control finalista por parte de la encausada, luego de descartar todas las hipótesis alternativas y de verificar que no existió conducta previa voluntaria o culposa". Además, remarcaron que "no se verificó una acción penalmente relevante atribuible a Patricia Scheuer".

De acuerdo con la resolución, la hipótesis con mayor respaldo es que la empresaria sufrió una crisis epiléptica focal mientras conducía por la avenida Del Libertador.

Los magistrados explicaron que ese episodio " alteró de manera significativa su capacidad de autodeterminación" y que, aunque no implicó una pérdida absoluta de la conciencia, " sí resulta idóneo para excluir la existencia de un control finalista del vehículo, impidiéndole ajustar voluntariamente su comportamiento a la realidad".

Como sustento de esa conclusión, el tribunal citó el informe elaborado por la Junta Médica del Cuerpo Médico Forense, del que participaron peritos oficiales, de la defensa y de una de las querellas.

El documento concluyó que "no es posible descartar que Scheuer haya tenido una crisis focal con pérdida de conciencia al momento del hecho investigado", un episodio que, según los especialistas, puede extenderse desde algunos segundos hasta varios minutos.

Fuente: TN.

Temas
Seguí leyendo

Cae banda que asaltaba hombres tras engañarlos con una app de citas: dos detenidos

Intentaron asaltar a una pareja pero terminaron detenidos

Fuerte choque entre un auto y una moto en el Corredor: uno de los vehículos pasó en rojo

La Policía desplegó operativos simultáneos y logró múltiples detenciones

Procesaron a 12 personas por el intento de robo a un Banco: "Una ensalada de cacos viejos"

Cuál es el estado de salud de la niña atropellada por una conductora alcoholizada en Tupungato

Video: el fuerte temporal obligó a evacuar a tres personas y retirar turistas de Alta Montaña

Se atrincheró con un arma y la Policía tuvo que reducirlo con una Taser en Malargüe

Lee además
Murió Brenda Fricker, actriz de Mi pobre angelito 2 ganadora de un Premio Oscar

Murió la "Dama de las Palomas" de "Mi pobre angelito 2": la dura vida y el triste adiós de la actriz
Un hombre volcó en San Carlos tras intentar esquivar un perro

Quiso esquivar un perro, volcó y su auto terminó con las ruedas hacia arriba
LO QUE SE LEE AHORA
El auto que protagonizó el accidente vial, esta mañana en el Corredor del Oeste. 

Fuerte choque entre un auto y una moto en el Corredor: uno de los vehículos pasó en rojo

Las Más Leídas

El pronóstico del tiempo para este viernes 17 de julio en Mendoza.

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este viernes en Mendoza

La DGE oficializó una carrera de montaña a distancia, con alto potencial laboral.

Mendoza lanzó una nueva carrera de montaña, con gran salida laboral

Fuertes nevadas en la zona del túnel internacional.

El estremecedor pronóstico que pone en jaque el tránsito en el Paso a Chile

Cómo estará el Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este viernes 17 de julio.

Alta Montaña: cómo está el Paso Los Libertadores hoy ante el temporal de nieve

Las predicciones astrológicas y las lecturas de tarot volvieron a ganar protagonismo en la previa de la final del Mundial 2026.  

Mundial 2026: qué dicen los astros sobre la final entre Argentina y España