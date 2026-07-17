Murió Brenda Fricker, actriz de "Mi pobre angelito 2" ganadora de un Premio Oscar

El universo cinematográfico se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Brenda Fricker a los 81 años en Dublín. La aclamada actriz irlandesa, que padecía diversos problemas de salud crónicos , es recordada por millones de espectadores a nivel global gracias a su inolvidable papel en la icónica película "Mi pobre angelito 2".

La triste noticia fue confirmada por su representante, Phil Belfield, quien remarcó el enorme vacío que deja la partida de una intérprete con más de seis décadas de trayectoria intachable en las tablas, la televisión y la gran pantalla. Nacida en febrero de 1945, Fricker comenzó trabajando en medios gráficos antes de descubrir su verdadera vocación interpretativa , la cual la llevaría a lo más alto de la industria de Hollywood. Su enorme talento y versatilidad la consagraron como la vigesimosexta mejor artista de su país natal.

La carrera de Fricker estuvo marcada por grandes interpretaciones que supieron combinar el aplauso de la crítica especializada con el afecto incondicional de los espectadores:

Aunque no se revelaron causas oficiales específicas del deceso, la propia artista había detallado con crudeza el severo deterioro físico que experimentaba. E n declaraciones recientes, confesó que debía ingerir unos 25 medicamentos diarios para combatir la diabetes, severas dificultades respiratorias, inflamación articular y dolores generalizados que la obligaban a permanecer asistida en su cama la mayor parte del tiempo.

En septiembre de 2025, Brenda Fricker publicó su desgarrador libro de memorias, “She Died Young: A Life in Fragments” (Ella murió joven: una vida en fragmentos), una obra donde desnudó los episodios más oscuros e impactantes de su niñez y juventud. En esas páginas confesó haber sufrido abusos físicos por parte de su madre y abusos deshonestos por parte de un maestro a los 8 años.

Además, detalló que comenzó a autolesionarse antes de los 10 años, que pasó dos años internada a los 14 tras atravesar el parabrisas de un auto en un accidente y que fue víctima de una violación a los 17. Estos severos traumas derivaron en reiterados intentos de suicidio y recurrentes internaciones en clínicas psiquiátricas a lo largo de su vida. Su partida física el 16 de julio de 2026 apaga la existencia de una mujer atrapada por sus propios demonios, pero su resiliencia y su entrañable calidez en la pantalla perdurarán como un legado imborrable de fortaleza.