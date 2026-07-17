Mundial 2026: los astros hablaron y el veredicto de la final entre Argentina y España te dejará helado

Las predicciones astrológicas y las lecturas de tarot volvieron a ganar protagonismo en la previa de la final del Mundial 2026.

A horas de la final del Mundial 2026 , no solo las estadísticas y el análisis futbolístico alimentan la previa del duelo entre Argentina y España . También lo hacen la astrología , el tarot y otras disciplinas esotéricas, que en los últimos días sumaron miles de seguidores con sus pronósticos para el partido que definirá al campeón del mundo.

Según distintas interpretaciones astrológicas, Argentina llega respaldada por una energía vinculada a Cáncer , asociada con el sentido de pertenencia, la memoria colectiva y la capacidad de fortalecerse en los momentos de mayor presión. Para quienes realizan este tipo de análisis, el hecho de defender el título también refuerza simbólicamente esa energía.

En el caso de España , la lectura la relaciona con Sagitario , un signo asociado a la expansión, la velocidad y el juego ofensivo. Los especialistas sostienen que esas características podrían verse desafiadas por una final emocionalmente intensa, donde el aspecto mental también jugaría un papel importante.

Uno de los más consultados volvió a ser Giorgio Armas , conocido por compartir públicamente sus análisis durante el torneo. El astrólogo sostuvo que espera un encuentro muy equilibrado, aunque mantiene su pronóstico favorable para Argentina .

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Además, señaló que futbolistas como Emiliano "Dibu" Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez tendrían configuraciones astrales positivas para asumir un rol determinante durante el partido.

El tarot también dejó su pronóstico para la definición

Otro de los pronósticos que generó repercusión fue el del astrólogo Mario Vannucci, quien realizó una lectura de tarot para ambos seleccionados. Según explicó, las cartas vinculadas a España reflejaron escenarios de transformación y dificultades para concretar el objetivo.

En cambio, para Argentina, la aparición reiterada de cartas asociadas al triunfo fue interpretada como una señal favorable dentro de su lectura simbólica, aunque remarcó que el desarrollo del encuentro sería muy exigente.

Una tarotista española sorprendió con su predicción

Las predicciones no llegaron únicamente desde Argentina. La tarotista española Irina también compartió su interpretación y aseguró que la selección dirigida por Luis de la Fuente tendría una destacada actuación, aunque sin alcanzar el título.

Como ocurre con todas las lecturas astrológicas y de tarot, se trata de interpretaciones simbólicas sin sustento científico, que forman parte del interés que suele despertar este tipo de contenidos en la previa de grandes acontecimientos deportivos. Mientras tanto, la respuesta definitiva llegará el domingo, cuando Argentina y España definan en el campo de juego al campeón del Mundial 2026.