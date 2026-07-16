"Sé que estabas ahí": el desgarrador posteo de Dalma Maradona tras la remontada frente a Inglaterra

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Por Sitio Andino Deportes







La histórica victoria de la Selección de fútbol de Argentina frente a Inglaterra reavivó una mística inigualable en el Mundial 2026. Quien vivió este trascendental partido con una profunda emoción a flor de piel fue Dalma Maradona, sintiendo la presencia de su papá en el estadio y emocionándose por las sentidas palabras de Lionel Messi.

El emotivo desahogo de Dalma: "Te extraño a más no poder" La hija de la leyenda argentina presenció el infartante duelo vestida con la camiseta azul alternativa que llevaba bordada la mítica cifra "86" en la espalda, en clara sintonía con la gesta de su padre en México. Finalizado el partido, volcó sus sentimientos en Instagram con una carta dirigida al astro: “Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera. Pero la sufrimos... Porque si no la sufrimos no somos nosotros. Y a vos qué te puedo decir... Desde que me subí al avión que no paro de llorar. Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”.

Dalma continuó conmovida por el ambiente del Mercedes-Benz Stadium: “No entendés la gente lo que es. Bueno, en realidad lo debés saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos. Y vos ahí, firme con la Selección que amás y siempre defendiste. ¡Qué orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo, que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses. Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto... Si estabas ahí, cerquita. Lo sé”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dalma Maradona (@dalmaradona) Las palabras de Lionel Messi sobre Diego que quebraron a la familia La emoción se multiplicó horas más tarde tras la viralización de la entrevista post-partido al capitán argentino. Un periodista le obsequió a Messi una camiseta original de Diego de México 1986, recordándole la letra de la canción que une a las Malvinas con el "Diez" y "la última de Leo".

Al recibirla, el capitán de la Albiceleste se mostró visiblemente emocionado y dedicó el triunfo al cielo con una declaración citable y de enorme valor afectivo: "Muchas gracias. Fue hermoso y seguramente el Diego desde arriba lo está disfrutando muchísimo porque para él hoy era un día muy especial. Poder regalarle esta alegría a él, que lo viva como quiera desde ahí arriba y que lo disfrute porque es un regalo para él también". Al ver este video, Dalma no dudó en republicarlo de inmediato en sus redes oficiales, coronando el ida y vuelta con un mensaje corto y cargado de amor para el capitán de la Scaloneta: "Te amamos, Leo Messi". La conexión indestructible entre el 10 eterno y el 10 actual mantiene encendido el fuego de un país que se prepara para el gran compromiso de este domingo. El seleccionado nacional buscará la gloria absoluta del Mundial 2026 en la final contra España, y además de las tribunas, todo un país e incluso "ahí arriba", le estarán deseando lo mejor al seleccionado argentino.