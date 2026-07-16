Argentina o España: el inédito premio que recibirá el campeón del Mundial 2026

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Por Sitio Andino Deportes







La final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya comienza a vivirse con máxima expectativa. Además de definir al nuevo campeón del mundo, la FIFA incorporará por primera vez en su historia un premio alternativo que buscará convertirse en una nueva tradición junto al trofeo y las medallas para el campeón.

Por primera vez en su historia, el Mundial 2026 entregará anillos a los ganadores. Foto: FIFA Se trata de los anillos de campeonato, una distinción característica del deporte estadounidense que también contará con una edición limitada destinada a un reducido grupo de fanáticos.

Premio inédito para la final del Mundial 2026: de qué se trata Por primera vez en la historia de los Mundiales, la FIFA oficializó la incorporación de los anillos de campeonato, una distinción que acompañará a la Copa del Mundo y a las medallas doradas que recibirá el campeón de la final que se disputará este domingo en el Estadio de Nueva York.

Los anillos serán personalizados para la selección que se consagre campeona, ya sea Argentina o España. En total, se entregarán alrededor de 30 unidades a los integrantes del plantel. El diseño incluirá dos caras diferenciadas: una exhibirá el tradicional trofeo de la Copa del Mundo y la otra representará la identidad del seleccionado ganador.

Según informó la FIFA en su sitio oficial, las primeras piezas entregadas serán provisionales y tendrán un carácter conmemorativo. Posteriormente, los anillos definitivos serán fabricados a medida para cada integrante del equipo campeón y estarán acompañados por un certificado de autenticidad. Al igual que ocurre con los campeones de la NBA y la NFL, los anillos también estarán disponibles para los fanáticos. La FIFA lanzará a la venta una edición limitada de 1.996 piezas oficiales.