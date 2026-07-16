Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció dos vuelos especiales a Nueva York para la final ante España

Aerolíneas Argentinas confirmó la programación de dos vuelos especiales entre Buenos Aires y Nueva York para los hinchas que deseen acompañar a la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España. Los pasajes estarán disponibles desde las 22 y permitirán llegar con tiempo al partido decisivo del próximo domingo.
Mundial 2026: cuándo salen los vuelos especiales a Nueva York
Los vuelos especiales partirán el viernes 17 de julio a las 21:30 y el sábado 18 de julio a las 9:00, con el objetivo de facilitar el traslado de los hinchas argentinos que quieran presenciar la definición del campeonato en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Aerolíneas también reforzó las frecuencias hacia Miami
Además de los vuelos directos a Nueva York, Aerolíneas Argentinas mantendrá un esquema reforzado de operaciones hacia Miami, ofreciendo alternativas de conexión para quienes viajen a la final.
Las salidas hacia esa ciudad serán el jueves 16 de julio a las 8:00 y 22:45, el viernes 17 a las 0:30 y 22:45, y el sábado 18 a las 8:00 y 22:45, ampliando las opciones para los pasajeros.