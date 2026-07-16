Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció dos vuelos especiales a Nueva York para la final ante España

Aerolíneas Argentinas reforzó su operación hacia Estados Unidos tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026.

Aerolíneas Argentinas confirmó la programación de dos vuelos especiales entre Buenos Aires y Nueva York para los hinchas que deseen acompañar a la Selección argentina en la final del Mundial 2026 frente a España . Los pasajes estarán disponibles desde las 22 y permitirán llegar con tiempo al partido decisivo del próximo domingo.

La compañía de bandera informó que los servicios unirán el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy , utilizando aeronaves Airbus A330 .

Los vuelos especiales partirán el viernes 17 de julio a las 21:30 y el sábado 18 de julio a las 9:00 , con el objetivo de facilitar el traslado de los hinchas argentinos que quieran presenciar la definición del campeonato en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Además de los vuelos directos a Nueva York, Aerolíneas Argentinas mantendrá un esquema reforzado de operaciones hacia Miami , ofreciendo alternativas de conexión para quienes viajen a la final.

Las salidas hacia esa ciudad serán el jueves 16 de julio a las 8:00 y 22:45, el viernes 17 a las 0:30 y 22:45, y el sábado 18 a las 8:00 y 22:45, ampliando las opciones para los pasajeros.

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Cómo comprar los pasajes para viajar a la final del Mundial 2026

La compañía explicó que los pasajes para estos vuelos especiales podrán adquirirse a través del sitio oficial de Aerolíneas Argentinas y por medio de agencias de viaje habilitadas.

La medida forma parte del operativo especial diseñado durante el Mundial 2026, en el que la empresa fue reforzando su programación para acompañar la creciente demanda de pasajeros hacia las sedes donde jugó la Selección argentina, que ahora buscará el bicampeonato frente a España.