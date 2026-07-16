Mundial 2026: el divertido festejo de Franco Colapinto tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Franco Colapinto se sumó a los festejos por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 con una publicación cargada de humor.

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto celebró este miércoles en sus redes sociales la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 , luego del triunfo por 2-1 ante Inglaterra en Atlanta, y compartió una divertida imagen de su Alpine acompañada por la frase “El que no salta…” .

El corredor de Alpine publicó una fotografía en la que su monoplaza aparece con las cuatro ruedas en el aire tras una maniobra en pista. Para acompañar la imagen, escribió “El que no salta…” , en referencia a uno de los cánticos más populares de los hinchas argentinos contra Inglaterra.

Colapinto no completó la frase, aunque el mensaje fue rápidamente entendido por sus seguidores y se viralizó en las redes sociales. El guiño tuvo además una dosis extra de humor debido a que la fábrica principal de Alpine se encuentra en Enstone, Inglaterra .

El piloto también compartió imágenes de Lionel Messi , a quien volvió a destacar como el mejor jugador de la historia, y de Diego Armando Maradona , además de una fotografía del festejo de Enzo Fernández luego de marcar el empate ante Inglaterra.

“Qué felicidad” fue otro de los mensajes publicados por Colapinto después de la remontada argentina. El joven piloto siguió el encuentro y celebró la clasificación como un hincha más, con el estilo espontáneo que suele mostrar en sus historias de Instagram.

Argentina jugará la final del Mundial 2026 ante España

La Selección argentina derrotó 2-1 a Inglaterra con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, logrados en los minutos finales de una semifinal que parecía encaminada al tiempo suplementario.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a España el próximo domingo 19 de julio, desde las 16, en el New York/New Jersey Stadium. Argentina buscará el bicampeonato y la cuarta Copa del Mundo de su historia.