16 de julio de 2026
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Copa Mundial de Fútbol de 2026

Mundial 2026: qué sanción podría recibir Argentina por la bandera de Malvinas y qué dice la FIFA

Los festejos tras la clasificación a la final del Mundial 2026 incluyeron una bandera de las Islas Malvinas. Qué establece el reglamento de la FIFA.

Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez exhibieron una bandera de las Islas Malvinas durante los festejos tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez exhibieron una bandera de las Islas Malvinas durante los festejos tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes

La histórica victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente recorrió el mundo. En medio de los festejos, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez exhibieron una bandera de las Islas Malvinas, un gesto que reabrió el debate sobre una posible sanción por parte de la FIFA.

Aunque el episodio generó repercusión internacional, el reglamento del máximo organismo del fútbol no establece una sanción automática. Cualquier eventual medida disciplinaria dependerá de la apertura de un expediente y del análisis que realice la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Qué dice el reglamento de la FIFA sobre las manifestaciones políticas

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político, ideológico o religioso durante las competencias oficiales. Ante una situación de estas características, el organismo puede iniciar una investigación para evaluar el contexto antes de resolver si corresponde aplicar una sanción.

En la previa del encuentro entre Argentina e Inglaterra, considerado de alto riesgo, el operativo de seguridad había impedido el ingreso de banderas o elementos con referencias a "Malvinas" o "Falklands" en las tribunas. Sin embargo, la bandera apareció sobre el campo de juego una vez consumada la clasificación argentina.

Qué sanción podría recibir la Selección argentina

En caso de que la FIFA decida avanzar con un expediente, las sanciones previstas van desde una advertencia hasta multas económicas dirigidas a la AFA o a los futbolistas involucrados.

Por el tipo de antecedente y la práctica habitual del organismo, una suspensión deportiva aparece como un escenario muy poco probable, ya que ese tipo de castigo suele reservarse para infracciones de mayor gravedad o conductas reiteradas.

Los antecedentes que juegan a favor de Argentina

La jurisprudencia reciente muestra que la FIFA suele optar por sanciones económicas antes que deportivas. Uno de los casos más recordados ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018, cuando los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron un gol ante Serbia realizando el gesto del águila bicéfala, de fuerte contenido político. En aquella oportunidad, ambos futbolistas evitaron cualquier suspensión y recibieron multas de 10.000 francos suizos por conducta antideportiva.

Otro antecedente más cercano se produjo durante el Mundial 2026, cuando el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, celebró una clasificación exhibiendo una bandera de Palestina sobre el césped. Pese al impacto internacional de la imagen, la FIFA no anunció sanciones disciplinarias contra el entrenador.

Mientras tanto, la Selección argentina permanece enfocada exclusivamente en la final frente a España. Hasta el momento, la FIFA no emitió ningún comunicado oficial sobre el episodio protagonizado por Lo Celso y Lisandro Martínez tras la clasificación en Atlanta.

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