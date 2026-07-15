15 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Fiesta y emoción en Mendoza tras la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra

El conjunto de Lionel Scaloni venció a Inglaterra y es finalista del Mundial 2026. Mendoza vive momentos de alegria desbordante y con la ilusión intacta.

El centro mendocino es una fiesta tras el triunfo de la Selección Argentina

El centro mendocino es una fiesta tras el triunfo de la Selección Argentina

Cantos, banderas, camisetas celestes y blancas y una emoción desbordante marcaron una tarde noche inolvidable para los fanáticos, que coparon las principales calles y plazas de la provincia con un solo objetivo: alentar al equipo de Lionel Scaloni de cara a la gran final.

Los festejos tras el triunfo de Argentina en Mendoza

En medio de los festejos en el Kilómetro 0 de la Capital, una mendocina aseguró que ha vivido varias Copas del Mundo, pero afirmó con emoción que "esta es la más emocionante". Además, se mostró confiada de cara a la final del próximo domingo y sostuvo que, aunque volverá a sufrir durante los 90 minutos, Argentina se consagrará campeona.

La emoción también se reflejó en los más pequeños. Un niño, con la voz entrecortada por la alegría, confesó que vivió el partido con mucha intensidad: "Sufrí mucho. El primer gol lo grité con toda el alma y, en el segundo, me largué a llorar", relató mientras continuaban los festejos en las calles mendocinas.

La fiesta se multiplica en cada rincón de Mendoza, donde la emoción de los hinchas se hace sentir con fuerza tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial. La pasión también se vive entre los más chicos, quienes vuelven a disfrutar de una definición mundialista con Lionel Messi como máximo referente. "Sufrimos mucho. Con España ganamos 2 a 1 o vamos a penales", expresó con ilusión uno de los pequeños fanáticos.

Los festejos se replican en barrios, plazas y espacios públicos de toda la provincia. En General Alvear, bombos, cánticos y abrazos fueron parte de una celebración que unió a miles de mendocinos. En la plaza de Chacras de Coria, una multitud se congregó para celebrar el triunfo con saltos, canciones y una emoción desbordante, mientras la ilusión por conquistar una nueva Copa del Mundo crece de cara a la gran final.

La Albiceleste volvió a demostrar por qué es una de las grandes candidatas al título y quedó a un paso de conquistar una nueva Copa del Mundo. La ilusión vuelve a estar intacta entre los argentinos, que esperan con entusiasmo el encuentro del próximo domingo con la esperanza de ver a la Selección Argentina levantar una nueva Copa del Mundo.

En General Alvear, bombos, cánticos y abrazos fueron parte de una celebración que unió a miles de mendocinos.

En General Alvear, bombos, cánticos y abrazos fueron parte de una celebración que unió a miles de mendocinos.

*Producción periodística de Sofía Pons

Temas
Seguí leyendo

No sólo el corazón se detiene: el curioso efecto que provoca la Selección Argentina sobre la energía

Viajar en taxi en Mendoza es más caro: las nuevas tarifas

Mundial 2026: micros garantizados en Mendoza, pero con demoras

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 15 de julio

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

Mendoza suma 21 robots a farmacias de hospitales públicos

Ingresos en Mendoza: el piso salarial para no ser pobre ni indigente en junio de 2026

La inflación en Mendoza fue la más baja en un año: cuánto midió y qué rubro creció más

Lee además
Temporal de nieve: Mendoza activa un operativo de despeje de rutas y frena camiones en San Luis.

Temporal de nieve: Mendoza activa un operativo de despeje de rutas y frena camiones en San Luis
El pollo es la carne más consumida: qué cortes eligen los mendocinos y cuánto cuestan video

El pollo es la carne más consumida: qué cortes eligen los mendocinos y cuánto cuestan
LO QUE SE LEE AHORA
Mundial 2026: el transporte está garantizado, pero advierten por posibles desvíos y demoras.

Mundial 2026: micros garantizados en Mendoza, pero con demoras

Las Más Leídas

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

El Ministerio afirmó que la conducta del oficial representó una falta gravísima

Entró a una vivienda durante un operativo y terminó expulsado de la Policía

El diario inglés The Sun puso el foco en Emiliano Dibu Martínez antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026.

En Inglaterra ya juegan el partido del Dibu: "Prepárense para sus trucos"

El cuadro nacional va con todo en la semi del Mundial 2026.

Scaloni le metió una bomba al once inicial y así forma Argentina ante Inglaterra

Cómo está hoy el Paso internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 15 de julio