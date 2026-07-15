Fiesta y emoción en Mendoza tras la victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra

La Selección Argentina es finalista del Mundial 2026 y jugará contra España el próximo domingo. Con el gol de Enzo Fernádez y Lautaro Martínez , la Albiceleste fue superior y marcó la diferencia . La clasificación desató una verdadera fiesta en distintos puntos de Mendoza , donde miles de hinchas se reunieron para celebrar.

Cantos, banderas, camisetas celestes y blancas y una emoción desbordante marcaron una tarde noche inolvidable para los fanáticos, que coparon las principales calles y plazas de la provincia con un solo objetivo: alentar al equipo de Lionel Scaloni de cara a la gran final .

En medio de los festejos en el Kilómetro 0 de la Capital, una mendocina aseguró que ha vivido varias Copas del Mundo, pero afirmó con emoción que "esta es la más emocionante" . Además, se mostró confiada de cara a la final del próximo domingo y sostuvo que, aunque volverá a sufrir durante los 90 minutos, Argentina se consagrará campeona .

La emoción también se reflejó en los más pequeños. Un niño, con la voz entrecortada por la alegría, confesó que vivió el partido con mucha intensidad: "Sufrí mucho. El primer gol lo grité con toda el alma y, en el segundo, me largué a llorar" , relató mientras continuaban los festejos en las calles mendocinas.

La fiesta se multiplica en cada rincón de Mendoza, donde la emoción de los hinchas se hace sentir con fuerza tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial. La pasión también se vive entre los más chicos, quienes vuelven a disfrutar de una definición mundialista con Lionel Messi como máximo referente. "Sufrimos mucho. Con España ganamos 2 a 1 o vamos a penales", expresó con ilusión uno de los pequeños fanáticos.

Los festejos se replican en barrios, plazas y espacios públicos de toda la provincia. En General Alvear, bombos, cánticos y abrazos fueron parte de una celebración que unió a miles de mendocinos. En la plaza de Chacras de Coria, una multitud se congregó para celebrar el triunfo con saltos, canciones y una emoción desbordante, mientras la ilusión por conquistar una nueva Copa del Mundo crece de cara a la gran final.

La Albiceleste volvió a demostrar por qué es una de las grandes candidatas al título y quedó a un paso de conquistar una nueva Copa del Mundo. La ilusión vuelve a estar intacta entre los argentinos, que esperan con entusiasmo el encuentro del próximo domingo con la esperanza de ver a la Selección Argentina levantar una nueva Copa del Mundo.

En General Alvear, bombos, cánticos y abrazos fueron parte de una celebración que unió a miles de mendocinos.

*Producción periodística de Sofía Pons