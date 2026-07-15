Temporal de nieve: Mendoza activa un operativo de despeje de rutas y frena camiones en San Luis.

La provincia de Mendoza enfrenta un temporal extremo por el ingreso de un Río atmosférico que dejará hasta tres metros de nieve en alta montaña . Ante la alerta naranja y el cierre del Paso Cristo Redentor, Defensa Civil Mendoza activó un plan de emergencia . El operativo se centra en el despeje de rutas clave y la contención de camiones en coordinación con San Luis.

De acuerdo con lo informado por el titular de Defensa Civil, Daniel Burrieza , el operativo de despeje de rutas ya se encuentra operativo en los sectores más afectados.

Nieve extrema en Mendoza: Defensa Civil puso en marcha un operativo de despeje de rutas.

"La prioridad absoluta de las patrullas es garantizar la transitabilidad y la seguridad en los corredores clave", indicó el funcionario. Para ello, se dispuso el trabajo articulado de los siguientes organismos:

El piso previo al temporal es sumamente frío, lo que ayudará a estabilizar el manto de nieve por su propio peso. Sin embargo, Defensa Civil advierte que no hay que bajar la guardia debido a que la gran acumulación de nieve vuelve muy inestables las laderas.

Según Daniel Burrieza, el operativo de despeje de rutas ya se encuentra operativo en los sectores más afectados

Ejército Argentino y Patrulla de Rescate: en estado de alerta para realizar asistencias de emergencia o rescates en alta montaña.

Gendarmería Nacional y Policía de Mendoza: a cargo del control de los puestos de circulación y de exigir la portación obligatoria de cadenas.

Vialidad (Nacional y Provincial): con el despliegue de maquinaria pesada para remover la nieve de la calzada de manera constante.

El "filtro" de camiones junto a San Luis

El segundo eje del plan busca evitar el colapso de las rutas mendocinas. Al estar inhabilitado el cruce a Chile -y previendo que los pasos alternativos del sur como Pehuenche, Vergara y Planchón también queden bloqueados- se activó un protocolo de estacionamiento escalonado.

Como los playones de Mendoza tienen capacidad limitada, las autoridades locales coordinaron acciones directas con el gobierno de San Luis.

La policía de la provincia vecina comenzó a detener y retener a los camiones de carga internacional antes de que ingresen a Mendoza, aplicando un sistema de goteo ordenado para que los transportistas no queden varados a la intemperie en la cordillera.

Habrá un operativo conjunto con San Luis para evitar el colapso de camiones en las rutas de Mendoza. Foto: Yemel Fil

Consejos de supervivencia de Defensa Civil

Por otro lado, para los conductores que deban circular de manera impostergable por las zonas afectadas, el organismo de emergencias difundió pautas clave de seguridad:

No dejar el vehículo: si la tormenta lo sorprende y queda varado, permanezca dentro del habitáculo. Es el lugar más seguro para resguardarse del frío extremo.

Cuidado con el monóxido de carbono: si mantiene el motor encendido para calefaccionar el auto, asegúrese de despejar constantemente la nieve acumulada en el caño de escape para evitar que los gases tóxicos ingresen a la cabina.

Facilitar el rescate: limpiar la nieve del techo de su auto para que los equipos de emergencia puedan localizar su posición fácilmente desde el aire mediante helicópteros.

Con un temporal que se proyecta al menos hasta el 20 de julio, las autoridades insisten en que la prevención y la paciencia serán determinantes en los próximos días.