15 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Nieve

Temporal de nieve: Mendoza activa un operativo de despeje de rutas y frena camiones en San Luis

Defensa Civil de Mendoza implementó un operativo de despeje de rutas de alta montaña y restringió el paso de camiones ante el temporal extremo de nieve.

Temporal de nieve: Mendoza activa un operativo de despeje de rutas y frena camiones en San Luis.

Temporal de nieve: Mendoza activa un operativo de despeje de rutas y frena camiones en San Luis.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
 Por Natalia Mantineo

La provincia de Mendoza enfrenta un temporal extremo por el ingreso de un Río atmosférico que dejará hasta tres metros de nieve en alta montaña. Ante la alerta naranja y el cierre del Paso Cristo Redentor, Defensa Civil Mendoza activó un plan de emergencia. El operativo se centra en el despeje de rutas clave y la contención de camiones en coordinación con San Luis.

Nieve extrema en Mendoza: Defensa Civil puso en marcha un operativo de despeje de rutas.

Nieve extrema en Mendoza: Defensa Civil puso en marcha un operativo de despeje de rutas.

Nieve en alta montaña: maquinaria en marcha y alerta de aludes

De acuerdo con lo informado por el titular de Defensa Civil, Daniel Burrieza, el operativo de despeje de rutas ya se encuentra operativo en los sectores más afectados.

"La prioridad absoluta de las patrullas es garantizar la transitabilidad y la seguridad en los corredores clave", indicó el funcionario. Para ello, se dispuso el trabajo articulado de los siguientes organismos:

  • Vialidad (Nacional y Provincial): con el despliegue de maquinaria pesada para remover la nieve de la calzada de manera constante.

  • Gendarmería Nacional y Policía de Mendoza: a cargo del control de los puestos de circulación y de exigir la portación obligatoria de cadenas.

  • Ejército Argentino y Patrulla de Rescate: en estado de alerta para realizar asistencias de emergencia o rescates en alta montaña.

Según Daniel Burrieza, el operativo de despeje de rutas ya se encuentra operativo en los sectores más afectados

Según Daniel Burrieza, el operativo de despeje de rutas ya se encuentra operativo en los sectores más afectados

El piso previo al temporal es sumamente frío, lo que ayudará a estabilizar el manto de nieve por su propio peso. Sin embargo, Defensa Civil advierte que no hay que bajar la guardia debido a que la gran acumulación de nieve vuelve muy inestables las laderas.

El "filtro" de camiones junto a San Luis

El segundo eje del plan busca evitar el colapso de las rutas mendocinas. Al estar inhabilitado el cruce a Chile -y previendo que los pasos alternativos del sur como Pehuenche, Vergara y Planchón también queden bloqueados- se activó un protocolo de estacionamiento escalonado.

Como los playones de Mendoza tienen capacidad limitada, las autoridades locales coordinaron acciones directas con el gobierno de San Luis.

La policía de la provincia vecina comenzó a detener y retener a los camiones de carga internacional antes de que ingresen a Mendoza, aplicando un sistema de goteo ordenado para que los transportistas no queden varados a la intemperie en la cordillera.

Habrá un operativo conjunto con San Luis para evitar el colapso de camiones en las rutas de Mendoza.

Habrá un operativo conjunto con San Luis para evitar el colapso de camiones en las rutas de Mendoza.

Consejos de supervivencia de Defensa Civil

Por otro lado, para los conductores que deban circular de manera impostergable por las zonas afectadas, el organismo de emergencias difundió pautas clave de seguridad:

  • No dejar el vehículo: si la tormenta lo sorprende y queda varado, permanezca dentro del habitáculo. Es el lugar más seguro para resguardarse del frío extremo.

  • Cuidado con el monóxido de carbono: si mantiene el motor encendido para calefaccionar el auto, asegúrese de despejar constantemente la nieve acumulada en el caño de escape para evitar que los gases tóxicos ingresen a la cabina.

  • Facilitar el rescate: limpiar la nieve del techo de su auto para que los equipos de emergencia puedan localizar su posición fácilmente desde el aire mediante helicópteros.

Con un temporal que se proyecta al menos hasta el 20 de julio, las autoridades insisten en que la prevención y la paciencia serán determinantes en los próximos días.

Temas
Seguí leyendo

Alerta por nieve en Mendoza: prevén un temporal sin precedentes

Esta semana, un nuevo frente del oeste traerá nevadas a la cordillera mendocina

Es obligatoria la portación de cadenas de nieve: ¿cómo debo colocarlas?

El invierno más duro se vive en el campo mendocino

El turismo en Malargüe cambia el perfil del visitante y preocupa la reducción del gasto

Frío y nevadas en cordillera: así estará el tiempo este 10 de julio en Mendoza

La isoterma define dónde llueve y dónde nieva en la cordillera mendocina

La temporada de nieve ya está en marcha: abre el principal centro de esquí de Mendoza

Lee además
Temporal de nieve en Mendoza: el pedido de Defensa Civil a los pobladores de alta montaña.

Nieve en Mendoza: alerta clave para pobladores de alta montaña
Nieve y turismo en Malargüe. video

La nieve será clave para reactivar el turismo de invierno en el sur mendocino
LO QUE SE LEE AHORA
Mundial 2026: el transporte está garantizado, pero advierten por posibles desvíos y demoras.

Mundial 2026: micros garantizados en Mendoza, pero con demoras

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio en Mendoza

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

El Ministerio afirmó que la conducta del oficial representó una falta gravísima

Entró a una vivienda durante un operativo y terminó expulsado de la Policía

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno.

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Desde la coordinación binacional informaron el estado del Paso Internacional Los Libertadores para este miércoles 15 de julio.

Temporal en Mendoza: suspenden el tránsito por el Paso Cristo Redentor

Las bases establecen que cada proyecto debe contemplar entre cinco y treinta viviendas.

El IPV avanza con un plan para construir más de 300 viviendas en seis departamentos de Mendoza