La temporada de nieve 2026 ya está en marcha: abre el principal centro de esquí de Mendoza.

Después de varias semanas de trabajo en la producción de nieve de manera artificial , el centro de esquí Las Leñas confirmó que la temporada invernal 2026 comenzará oficialmente el próximo sábado 11 de julio . La noticia genera expectativa en el sector turístico de Malargüe y la provincia de Mendoza .

En esta primera etapa de apertura estarán habilitados cerca de 3,5 kilómetros de pistas , comprendiendo los sectores Eros I, Venus y Neptuno, además del Parque Infantil . También permanecerá operativo el Parque Aventura, que ya se encuentra recibiendo visitantes y ofreciendo distintas actividades recreativas para toda la familia .

Desde el complejo de turismo invernal explicaron que la decisión fue posible gracias al intenso trabajo desarrollado durante las últimas semanas en la fabricación de nieve , tarea que permitió generar las condiciones necesarias para garantizar una apertura segura, pese a que las precipitaciones níveas naturales todavía no alcanzan los niveles habituales para esta época del año.

Paralelamente, los equipos técnicos de Las Leñas continúan trabajando sobre la pista Minerva con el objetivo de incorporarla al circuito operativo en el menor tiempo posible . La habilitación de este sector dependerá de la evolución de las condiciones de nieve y de las temperaturas, fundamentales para continuar con la producción de nieve artificial.

Remarcaron que los pronósticos meteorológicos son dinámicos y pueden modificarse de un día para otro, por lo que la apertura de nuevos medios de elevación y pistas se realizará de manera gradual, conforme las condiciones de la montaña ofrezcan las garantías necesarias para la práctica de los deportes invernales.

Con el inminente comienzo del receso escolar en gran parte del país, Las Leñas aseguró que mantiene el máximo esfuerzo operativo para presentar la mejor versión posible del complejo. El objetivo es brindar pistas seguras, servicios de calidad y una experiencia acorde a las expectativas de quienes eligen la cordillera malargüina para disfrutar de la nieve. La apertura del sábado marcará el inicio de una temporada que buscará consolidarse con la llegada de nuevas nevadas y la progresiva habilitación del resto de la montaña.