Malargüe adapta su Fiesta Nacional de la Nieve a la realidad económica del país

La edición 2026 de la Fiesta Nacional de la Nieve dejará atrás el tradicional formato de cena show para dar paso a una celebración gratuita en la Plaza General San Martín . La decisión fue consensuada con el sector turístico de Malargüe ante el impacto de la crisis económica y los elevados costos que implica contratar artistas nacionales y otros servicios.

La Fiesta Nacional de la Nieve tendrá este año una impronta completamente distinta en Malargüe . La tradicional celebración, que durante décadas se desarrolló con una cena show en el Centro Polideportivo y Cultural Malal Hue, se transformará en un evento gratuito y abierto a toda la comunidad, una decisión que responde al complejo escenario económico que atraviesa el país y que repercute directamente en las finanzas municipales.

E l director de Turismo de Malargüe, Daniel Von Zedtwitz , confirmó que la edición 2026 se realizará el sábado 4 de julio, de 10 a 20, en la Plaza General San Martín , con una programación orientada a fortalecer la participación de artistas y emprendedores locales, manteniendo el espíritu de la tradicional fiesta invernal, aunque con un formato mucho más austero.

El funcionario explicó que la jornada incluirá un desfile de modas con agencias locales, espectáculos musicales y presentaciones artísticas. Sobre el escenario actuarán Caro Muñoz, los grupos Alternativa e Ímpetu, la banda mendocina Pipí Cucú, además de DJ Groso y las academias de danzas Charú y Borx Dance Studio. A ello se sumarán un paseo de artesanos y patios de comidas con food trucks, buscando generar un espacio de encuentro para vecinos y turistas.

Uno de los momentos más esperados será la proclamación de la nueva Reina Departamental de la Nieve, quien sucederá a Abril Montiel Gutiérrez como representante de una de las celebraciones más emblemáticas del departamento.

Von Zedtwitz remarcó que los cambios fueron consensuados con el sector privado a través del Ente Mixto Asesor de Turismo (EMAT), organismo con el que se evaluaron distintas alternativas antes de definir el nuevo formato. Indicó que también se gestionó el acompañamiento de empresas patrocinadoras, aunque las respuestas no fueron las esperadas debido al difícil contexto económico.

Sin recursos para afrontar la Fiesta de la Nieve

El funcionario señaló además que se analizaron propuestas para mantener la tradicional cena show mediante la participación de otras organizaciones, pero ninguna pudo asumir la organización por los elevados costos operativos. Explicó que una entrada debería superar los 200 mil pesos para cubrir los gastos, cifra considerada inaccesible para gran parte de la comunidad.

A ello se suma que la contratación de artistas nacionales demanda presupuestos que comienzan en los 150 millones de pesos, sin contemplar otros gastos indispensables como traslados, alojamiento, sonido e iluminación, servicios que pueden elevar el costo total en alrededor de 90 millones de pesos.

En la misma línea, el director de Relaciones con la Comunidad, Héctor Arroyo, sostuvo que el municipio no dispone actualmente de recursos para afrontar una celebración de las características de años anteriores. Afirmó que la prioridad de la gestión es administrar los fondos públicos con responsabilidad y destinarlos a necesidades esenciales, sin resignar una fiesta que, aunque más sencilla, buscará mantener viva una tradición arraigada en Malargüe.