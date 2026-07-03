3 de julio de 2026
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Malargüe

El frío no da tregua en Malargüe y pronostican varios días con temperaturas bajo cero

El Servicio Meteorológico mantiene un pronóstico de temperaturas extremas, nieblas matinales y nieve en alta montaña para el fin de semana.

Después de la nieve, seguirá el frío en Malargüe.

Después de la nieve, seguirá el frío en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Las temperaturas extremas seguirán marcando el pulso del invierno en Malargüe durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una persistente ola polar con mínimas de hasta -8 ° (ocho grados bajo cero), nieblas matinales y un nuevo ingreso de aire frío que podría dejar nevadas en sectores cordilleranos del departamento y del oeste de Mendoza.

La ola polar que desde hace dos días afecta a gran parte de Mendoza continuará el fin de semana, con especial intensidad en los departamentos cordilleranos. Malargüe volverá a ubicarse entre las zonas más castigadas por las bajas temperaturas, con heladas persistentes y máximas que, en promedio, no superarían los 3 grados, de acuerdo con los últimos pronósticos meteorológicos.

Seguirá el frío extremo en Malargüe

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes la ciudad de Malargüe registrará una temperatura mínima de -7° (siete grados bajo cero), y una máxima cercana a 1 °. Además, se prevé la formación de bancos de niebla durante la madrugada y gran parte de la mañana, un fenómeno que reducirá significativamente la visibilidad y obligará a extremar las precauciones al circular por rutas y calles del departamento.

Las condiciones más severas llegarán durante el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de -8° (ocho grados bajo cero), mientras que el domingo el termómetro podría descender hasta los -7 °(siete grados bajo cero). El intenso frío tampoco dará tregua al inicio de la próxima semana, ya que el lunes volverían a registrarse mínimas cercanas a los -7 °C, consolidando varios días consecutivos con temperaturas extremas.

(Gentileza Estancia La Petisa).

(Gentileza Estancia La Petisa).

Nieve en alta montaña

En cuanto a las precipitaciones, los modelos meteorológicos indican que el sábado ingresará un frente de mal tiempo desde el océano Pacífico. El sistema provocará lluvias sobre la zona central de Chile y nevadas en la alta montaña mendocina.

En el departamento de Malargüe se esperan acumulaciones de nieve en sectores como los valles del Pehuenche, El Azufre, Las Leñas y Los Molles. El fenómeno también podría extenderse a otros parajes del oeste provincial ubicados por encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, desde el suroeste de San Rafael hasta áreas cordilleranas del Valle de Uco y Las Heras.

Para el domingo, las nevadas quedarían restringidas a cotas superiores a los 3.000 metros en la cordillera de Malargüe y el sur de San Rafael. En esas zonas de alta montaña las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -12° (doce grados bajo cero). Desde el lunes y hasta el miércoles se espera cielo mayormente despejado en toda la provincia, aunque el aire polar continuará favoreciendo fuertes heladas y registros térmicos muy bajos.

(Gentileza Darío Páez).

(Gentileza Darío Páez).

Medidas para este viernes por el frío polar

Las extremas condiciones meteorológicas que afectan a Mendoza obligaron a las autoridades provinciales y municipales a adoptar medidas preventivas para resguardar a la población. La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de las clases presenciales durante el turno mañana de este viernes para todos los niveles y modalidades en toda la provincia, mientras que la Dirección de Defensa Civil emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y minimizar los riesgos derivados de las intensas heladas y las bajas temperaturas.

En Malargüe, la comuna también resolvió suspender las actividades en todos los edificios públicos ubicados dentro del radio urbano. Sin embargo, la medida no alcanza a las áreas consideradas esenciales, por lo que continuarán funcionando con normalidad las direcciones de Turismo, Protección Civil, Inclusión y Desarrollo Social, Servicios Públicos, el Cementerio local y FM Municipal, garantizando la prestación de los servicios indispensables para la comunidad mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

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