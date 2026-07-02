Cómo se encuentran los caminos a San Rafael y Malargüe en una nueva jornada de nevadas

El estado de la Ruta Nacional 143 en San Rafael: cómo sigue tras las nevadas.

Mendoza es azotada por una ola polar y, con el frío extremo, nevadas en distintos puntos de la provincia complican la rutina diaria de miles de vecinos. Este jueves, varios cortes de rutas obligarán a conductores a desviarse y buscar caminos alternativos para llegar al trabajo o volver a casa. Entre los afectados, se encuentra la Ruta 143 a San Rafael .

Ayer, las intensas nevadas en el sur provincial forzaron el corte de las rutas nacionales 40 y 143 , así como otros caminos del Valle de Uco. Según informaron desde la Dirección Provincial de Vialidad, este último camino continúa afectado en su totalidad por presencia de nieve y hielo en la calzada. Tampoco se podrá circular en Cañón del Atuel por el tramo de Valle Grande y El Nihuil.

En rigor, la vía que lleva desde el departamento de San Carlos hasta la ciudad de San Rafael se encuentra intransitable , por lo que se recomienda circular hacia el norte por la Ruta Provincial 153 a Monte Comán .

estado de rutas mendoza 2 de julio de 2026

En lo que respecta a la RP 220 El Sosneado - RN 40, se solicita circular con precaución hasta el camping del Arroyo Blanco. De ese punto hasta el hotel abandonado el camino está cortado.

A esto se suma la Ruta Provincial 82, la cual está cortada en su totalidad, a la altura del cruce con Pueyrredón, debido a distintos accidentes viales provocados por hielo en la calzada. En el hecho participaron al menos 10 vehículos. Los conductores pueden circular por colectoras.

El estado de los caminos en Malargüe

La RP 226, que se extiende desde Las Loicas hasta el Paso El Planchón, en Malargüe, se encuentra intransitable el tramo de Valle Noble hasta El Azufre y El Planchón por "acumulación nívea sobre el camino".

El Paso del Carqueque también se encuentra cerrado entre Castillos de Pincheira y Valle Noble hasta la primavera por acumulación nivea.

Las autoridades insisten en que quienes deban desplazarse por rutas de montaña o del sur mendocino consulten previamente el estado de los caminos y evalúen si el viaje puede postergarse.