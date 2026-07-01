1 de julio de 2026
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San Rafael

Sin conexión con San Rafael y Malargüe: cuáles son las rutas cortadas por la nieve y formación de hielo

La Dirección de Vialidad de Mendoza detalló cuáles son las rutas y caminos intransitables por la presencia de nieve en la carpeta asfáltica. Los detalles.

Rutas cortadas en distintos puntos de la provincia de Mendoza por formación de hielo y nieve.

Rutas cortadas en distintos puntos de la provincia de Mendoza por formación de hielo y nieve.

 Por Celeste Funes

Las condiciones climáticas volvieron a complicar la circulación en el sur de Mendoza. Desde el área de Defensa y Protección Civil de San Rafael se comunicó el corte de la circulación en las rutas nacionales 143 y 40, debido a la presencia de hielo y nieve sobre la calzada. ¿Qué más detalla el reporte de Vialidad Mendoza?

Corte total en rutas clave del sur mendocino por hielo y nieve

La Ruta Nacional 143, en el tramo que une Pareditas con San Rafael, quedó intransitable por la acumulación de hielo y nieve. Como alternativa, las autoridades recomendaron utilizar el desvío por la Ruta Nacional 153 hacia Monte Comán.

En tanto, la Ruta Nacional 40, entre Pareditas y El Sosneado, también permanece cerrada al tránsito por las mismas condiciones meteorológicas. Desde Defensa y Protección Civil indicaron que la restricción continuará vigente hasta que Vialidad Nacional complete las tareas de despeje y verifique que existen condiciones seguras para la circulación.

Por su parte, la Dirección de Vialidad confirmó que otras rutas del Valle de Uco y el sur provincial presentan restricciones o requieren extrema precaución debido a las bajas temperaturas y la posible formación de hielo. Esto, principalmente en puentes y badenes.

Entre las principales novedades se destacan:

  • Ruta Provincial 143 (Pareditas – San Rafael): intransitable por hielo y nieve sobre la calzada.
  • Ruta Nacional 40 (Pareditas – El Sosneado): corte total por acumulación de nieve y hielo.
  • Paso del Carqueque (Malargüe): permanece cerrado entre Castillos de Pincheira y Valle Noble por acumulación de nieve.
  • Ruta Provincial 226: intransitable desde Valle Noble hasta El Azufre y El Planchón, por acumulación nívea en la carpeta asfáltica.
  • Ruta Provincial 153, de Las Catitas: transitable con precaución, con velocidad máxima recomendada de 60 km/h en sectores donde continúan las obras de demarcación y banquina.

Además, se encuentran intransitables las siguientes rutas provinciales: 173 (Cañón del Atuel); 150, en el tramo a Agua del Toro; 220 (El Sosneado), de arroyo Blanco al hotel abandonado; 101 y 103.

Se recomienda circular con "mucha precaución" por la ruta 89 por presencia de hielo y nieve en el tramo antes del ingreso al Manzano y en villas de montaña de Potrerillos. Quienes circulen por Vallecitos deben portar cadenas.

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Las autoridades insistieron en que quienes deban desplazarse por rutas de montaña o del sur mendocino consulten previamente el estado de los caminos y evalúen si el viaje puede postergarse, ya que el pronóstico anticipa precipitaciones y nevadas en sectores de precordillera del Valle de Uco y sur provincial.

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La nieve se instaló en el sur mendocino.

La nieve se instaló en el sur mendocino.

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Para el resto de la jornada, la Dirección de Contingencias Climáticas prevé precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur y, sumado a las nevadas en zonas de cordillera, el ingreso de masa de aire polar.

En lo que respecta al jueves, se espera un día nublado y frío con precipitaciones, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector norte. En cordillera, habrá cielo parcialmente nublado. La máxima se estima en 6°C, con una mínima de 1°C.

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