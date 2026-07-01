Malargüe amaneció con nieve y hay alerta naranja por temperaturas extremas

El esperado temporal de nieve comenzó durante la madrugada de este miércoles en Malargüe y ya cubre parte del departamento. Con temperaturas bajo cero, sensación térmica cercana a los -9°, alerta naranja vigente y suspensión de clases presenciales, las autoridades solicitan extremar las precauciones al circular.

Tal como lo anticipaban los pronósticos meteorológicos, la nieve hizo su aparición en Malargüe cerca de las 4.30 de la madrugada y, con el correr de las horas, comenzó a teñir de blanco el paisaje del departamento sureño . La precipitación se mantiene de manera persistente y se espera que continúe durante gran parte de la jornada.

A las 7 de la mañana, el reporte oficial indicab a cielo completamente nublado con nevada de intensidad débil, condición que redujo la visibilidad a unos 4.000 metros.

Según el Servicio Meteorológico Nacional , la temperatura alcanzaba los -2° (dos grados bajo cero) , aunque la sensación térmica descendía hasta los -8,8° (ocho grados ocho décimas bajo cero) , debido al viento del sector sur, que soplaba a una velocidad cercana a los 25 kilómetros por hora.

El organismo nacional mantiene vigente una alerta naranja para Malargüe por nevadas persistentes de variada intensidad. El pronóstico prevé acumulaciones de entre 3 y 5 centímetros de nieve. La advertencia permanecerá vigente durante la mañana y, de mantenerse la evolución prevista, pasaría a nivel amarillo hacia el mediodía.

Como consecuencia del fenómeno, la Dirección General de Escuelas dispuso la suspensión de las clases presenciales para el turno mañana en Malargüe y otros departamentos mendocinos. La medida fue adoptada tras las recomendaciones de Defensa Civil, que advirtió sobre nevadas, lluvias, vientos, temperaturas bajo cero y posibles inconvenientes para acceder a los establecimientos educativos.

Mientras tanto, la nieve también cae sobre distintas localidades rurales y de montaña, entre ellas Bardas Blancas, El Chihuido, Las Leñas y el distrito sanrafaelino de El Sosneado. Ante este escenario, las autoridades reiteran el pedido de circular únicamente si es necesario, hacerlo con extrema precaución y respetar las recomendaciones viales, debido al riesgo de formación de hielo sobre la calzada y la disminución de la visibilidad.