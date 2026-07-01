Alerta por frío extremo en Mendoza: las recomendaciones para evitar riesgos en casas y rutas

El ingreso del frente frío en Mendoza provocó un importante descenso de las temperaturas en todo el territorio

El ingreso del frente frío en Mendoza provocó un importante descenso de las temperaturas en todo el territorio. En los próximos días se esperan heladas intensas y que continúen las nevadas , especialmente en sectores cordilleranos. Frente a este escenario, es necesario tomar ciertas recomendaciones para evitar el riesgo en los hogares o a la hora de conducir.

Con la llegada del frío aumenta el uso de estufas , calefactores y otros sistemas de calefacción, por lo que desde Defensa Civil advirtieron sobre la importancia de prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono , un gas altamente tóxico que no tiene color, olor ni sabor.

Entre las principales recomendaciones, es importante mantener una ventilación permanente de los ambientes , aunque sea mínima. Además, los ciudadanos deben realizar controles periódicos del funcionamiento de estufas, calefones, calefactores y chimeneas mediante un gasista matriculado .

También remarcaron que las rejillas de ventilación nunca deben obstruirse y que no se deben utilizar hornallas.

También remarcaron que las rejillas de ventilación nunca deben obstruirse y que no se deben utilizar hornallas, braseros, parrillas ni generadores eléctricos para calefaccionar espacios cerrados, debido al riesgo de acumulación del gas.

Defensa Civil recordó que los síntomas más frecuentes de una intoxicación son dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, somnolencia y pérdida del conocimiento. Ante cualquiera de estas señales, se recomienda abrir puertas y ventanas, salir inmediatamente al aire libre y solicitar asistencia médica.

Recomendaciones para conducir hacia la cordillera

Las autoridades también solicitaron extremar los cuidados a quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse en pocas horas. Antes de emprender el viaje se aconseja consultar el estado de las rutas y verificar el pronóstico del tiempo. Además, recordaron que el uso de cadenas es obligatorio cuando las condiciones lo exijan.

En vehículos con tracción delantera, las cadenas deben colocarse en las ruedas delanteras, mientras que en camiones con acoplado o semirremolque se recomienda instalarlas en todas las ruedas traseras o, como mínimo, en la rueda izquierda para mejorar la maniobrabilidad.

cordillera, invierno, frío Las autoridades también solicitaron extremar los cuidados a quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Asimismo, se recomienda circular a velocidad moderada, mantener una distancia prudente con otros vehículos y evitar aceleraciones o frenadas bruscas, ya que la nieve y el hielo reducen considerablemente la adherencia sobre la calzada. En caso de perder el control del vehículo, aconsejan intentar recuperarlo utilizando únicamente el volante y evitar maniobras repentinas.

Qué llevar antes de salir a la ruta

Antes de iniciar el viaje, Defensa Civil recomienda hacerlo con el tanque de combustible lleno, debido al mayor consumo que generan las bajas temperaturas. También es aconsejable llevar ropa de abrigo, alimentos, bebidas, linterna con pilas, cables para arranque, soga, pala pequeña y elementos de remolque, a fin de estar preparados ante cualquier inconveniente.

Si el vehículo queda inmovilizado por la nieve, las autoridades indican no abandonarlo para buscar ayuda. Además, es fundamental comprobar que el caño de escape permanezca libre de nieve para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. En caso de un rescate aéreo, recomiendan limpiar el techo del vehículo y señalizar su ubicación con un paño de color.

Recomendaciones para quienes viven en zonas de alta montaña

Para los habitantes de localidades cordilleranas, Defensa Civil aconseja prepararse con anticipación frente a la persistencia del frío y las posibles nevadas.

Entre las medidas preventivas figuran contar con leña o combustible suficiente, almacenar agua potable y alimentos no perecederos, además de disponer de un botiquín de primeros auxilios y los medicamentos necesarios, especialmente en hogares donde viven personas con enfermedades crónicas.

las cuevas nieve paso chile alta montaña 7 de mayo de 2026 Defensa Civil aconseja prepararse con anticipación frente a la persistencia del frío y las posibles nevadas.

Asimismo, recomendaron que las mujeres embarazadas con una fecha probable de parto cercana evalúen con anticipación un eventual traslado a un lugar con acceso rápido a servicios de salud.

Las autoridades también sugieren retirar la nieve acumulada sobre los techos cuando represente un riesgo, verificar el estado de la ropa de abrigo y contar con linternas, radio AM/FM a pilas, velas, fósforos y baterías de repuesto ante posibles cortes de energía.

Como medida adicional, aconsejan disponer de sal gruesa o arena para mejorar la adherencia en accesos congelados y mantener una red de comunicación con vecinos para brindar asistencia o alertar sobre cualquier emergencia.

Defensa Civil destacó que estas recomendaciones también son válidas para los vecinos de todos los departamentos de Mendoza. Ante el pronóstico de bajas temperaturas y la posibilidad de formación de hielo sobre calles y veredas o de nevadas en sectores del llano, las autoridades solicitaron extremar las precauciones al conducir y caminar, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.