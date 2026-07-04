Cómo se prepara Mendoza para las vacaciones de invierno: reservas, nieve y precios para esquiar

Cómo vienen las reservas en Mendoza y qué actividades hay para las vacaciones de invierno 2026

A partir del 6 de julio, Mendoza entra en dos semanas de receso invernal , según el calendario escolar provincial. Lo mismo ocurrirá en otras jurisdicciones, aunque muchas tendrán sus vacaciones durante la segunda quincena de julio , como Buenos Aires, Salta y varias provincias del sur del país.

En este contexto, los distintos sectores vinculados al turismo buscan estrategias para atraer visitantes, con una oferta que tiene como principales atractivos la nieve, el vino y la gastronomía.

Sin embargo, las reservas todavía muestran un ritmo bajo . Marcelo Rosental, presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza, aseguró en Aconcagua Radio que "las vacaciones de invierno, lamentablemente, están magras en reservas". Precisó que, en la Ciudad de Mendoza, la ocupación "arranca arriba de un 30%, lo cual es bajo", por lo que "las expectativas son moderadas".

De todos modos, el sector mantiene cierto optimismo. Los últimos informes de la CAME muestran que muchos turistas definen sus viajes sobre la fecha , por lo que esperan que esa tendencia vuelva a repetirse en las próximas semanas. Además, Rosental consideró que la presencia de nieve puede "ser un aliciente para que la temporada sea mejor" .

Las reservas para estas vacaciones de invierno, por ahora, vienen bajas en Mendoza.

Promociones y propuestas para impulsar la temporada

Consultado por Sitio Andino sobre las estrategias para captar turistas, Rosental explicó que "muchos establecimientos hoteleros están implementando promociones especiales y propuestas de valor agregado con el objetivo de estimular la demanda y mantener la competitividad del destino".

A esa estrategia se suma la oferta de los principales centros de nieve de la provincia. Este invierno marcará el regreso parcial de Los Penitentes como parque de montaña, mientras que Los Puquios y Las Leñas ya tienen definidas sus propuestas para la temporada.

La nieve y el paisaje mendocino es clave para atraer turistas. Foto: Yemel Fil

En Los Penitentes habrá alquiler de equipos, escuela de esquí, pistas para trineos, propuestas gastronómicas y paseo panorámico. El pase general de temporada alta costará $80.000 para adultos y $60.000 para menores.

En Los Puquios, el pase tendrá un valor de $70.000 durante la temporada alta, con estacionamiento incluido. Además, el centro ofrecerá clases de esquí y snowboard, alquiler de equipos y otros servicios para los visitantes.

El desafío de coordinar esfuerzos para atraer turistas

La articulación entre el sector privado y el Estado también es una pieza clave para fortalecer la actividad turística. En ese sentido, Rosental afirmó a Sitio Andino que "mantenemos un diálogo permanente con el Gobierno provincial y el EMETUR, acompañando las acciones de promoción y comercialización que permitan potenciar la llegada de visitantes, especialmente de aquellos mercados que aún tienen sus vacaciones por delante".

Una de las principales herramientas de promoción es la campaña "Manso". Foto: Yemel Fil

Una de las principales herramientas de promoción es la campaña "Manso", impulsada por el Gobierno provincial. A través del sitio oficial de turismo, los visitantes pueden acceder a promociones en alojamiento, bodegas, gastronomía y otras experiencias.

Pese a estos esfuerzos, el contexto económico continúa condicionando la actividad turística. La pérdida de poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de consumo hacen que muchas familias posterguen o acorten sus vacaciones.

En ese escenario, Rosental insistió en que las promociones y articulares deben sostenerse durante todo el año y abarcar distintos perfiles de visitantes. "Hay que atacar todos los segmentos del mercado" y ese trabajo "hay que hacerlo todos los años", remarcó, al sostener que el sector privado "es el primero interesado en sostener la oferta turística que tiene Mendoza".

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