Ilardo cargó contra Testa por la gestión en Turismo: "No hay control ni transparencia"

El diputado peronista Lucas Ilardo cuestionó la gestión de Gabriela Testa al frente del Ente Mendoza Turismo (Emetur) y la política turística desarrollada en los últimos años por el Gobierno provincial . Aseguró que ese organismo no tiene "control de nadie" y reclamó mayor transparencia sobre el uso de los recursos públicos . Las críticas generaron cruces entre el legislador y la funcionaria .

En diálogo con Aconcagua Radio este viernes, el diputado de Frente Patria apuntó contra la responsable del ente por considerar que carece de un plan estratégico que promueva a Mendoza como destino turístico y que, por el contrario, opinó, el modelo del Ejecutivo viene arrojando indicadores que muestran un deterioro respecto de otras provincias .

Los planteos que desde hace días viene expresando Ilardo, sumado a un proyecto que presentó en la Legislatura para reformar el Emetur y convertirlo en una sociedad mixta que incorpore al sector privado , generaron la reacción de Testa, quien arremetió contra el legislador.

Todo comenzó cuando el diputado envió una iniciativa para modificar el funcionamiento del Emetur y salió a criticar los resultados de la política del Gobierno en materia de promoción turística . Planteó que es necesario incluir a los empresarios al transformar el organismo en una Sociedad de Economía Mixta y afirmó que la provincia viene quedando relegada respecto a otros destinos , como Córdoba o Santa Fe.

"Cada tres mendocinos que se va a hacer turismo afuera, entra uno solo a disfrutar de la provincia más linda del país. ¿Por qué? Porque no hay plan estratégico, porque hay una funcionaria que usa el Emetur para viajar ella y sus amigos, porque no hay datos y porque los privados no participan", sostuvo Ilardo.

Diputado provincial, Lucas Ilardo. Foto: Cristian Lozano

La respuesta de Gabriela Testa

Testa, presidenta del ente dedicado a promover el turismo en Mendoza, no tardó en contestarle. Sobre la propuesta de Ilardo sostuvo: "Al leerlo, da vergüenza ajena: no solo desconoce el ecosistema turístico, sino que ignora el derecho actual. Te dejo la nota completa, para que veas que se basa en una ley derogada", escribió en la red social X. "Un proyecto basado en una norma inexistente, nace muerto", agregó.

Además, la presidenta del Emetur le respondió: "Suma un absurdo financiero: asume que el sector privado comprará acciones esperando 'dividendos'. Un organismo de turismo genera riqueza social y derrame económico (bienes públicos, promoción, efecto multiplicador), no utilidades corporativas para repartir en un Directorio. El turismo en Mendoza es una política de Estado consolidada en los últimos 25 años".

El diputado @lucasilardo presentó un proyecto (Exp-88149) para transformar el EMETUR en una Sociedad de Economía Mixta (S.E.M.). Al leerlo, da vergüenza ajena: no solo desconoce el ecosistema turístico, sino que ignora el derecho actual.



Te dejo la nota completa, para que veas… pic.twitter.com/uQKLfLBQ85 — Gabriela Testa (@GabrielaVTesta) June 30, 2026

Lucas Ilardo redobló la apuesta

Esta mañana, el legislador habló con Aconcagua Radio: "Yo presenté un proyecto planteando que para mí al Emetur lo tenían que integrar los privados con voz y voto, como funciona en Córdoba, en Ushuaia, básicamente basándome en que los datos del turismo en Mendoza son malos. El turismo en el mundo y en Argentina crece, y en Mendoza cae".

Ilardo volvió a apuntar contra Testa: "No quiere hablar de los viáticos del Emetur, no quiere hablar en qué gastó la plata, no quiere hablar a quién subsidia, no quiere hablar de los resultados de su gestión. Realmente es grave, porque aparte ella fue la responsable del desastre de haber expropiado Penitentes, haberlo dejado diez años desguasado y que haya demorado tanto tiempo en esto".

A su vez, sobre el ente aseguró: "¿Sabes qué es el Emetur hoy? Es un ministerio sin control de nadie. No están los privados, no hay plan estratégico, maneja más guita que cualquier ministerio o que un municipio pequeño, y no tiene control de nadie, y los privados no participan".

De acuerdo con las declaraciones del diputado, "la última evaluación en materia de camas, de año a año, perdimos el 3%. En Córdoba, por ejemplo, aumentó el 7,6%. En materia de turismo de congresos perdimos casi el 25%; en vuelos perdimos un 11% promedio en lo que va del año". En ese sentido, añadió: "Si le está yendo mal a Mendoza, que es la provincia más linda del país, algo debemos estar haciendo mal".

Foto: Prensa Defensa Civil

Los detalles del proyecto de Lucas Ilardo para reformar el Emetur

La iniciativa presentada en Diputados señala que la actual estructura del Ente Mendoza Turismo, regulada por la Ley Nº 8.845 bajo una figura exclusivamente pública, "requiere una actualización institucional que le otorgue la agilidad y el dinamismo necesarios para competir en los mercados globales contemporáneos". Es por eso que propone la transformación del organismo en una Sociedad de Economía Mixta (EMETUR S.E.M.), bajo el amparo complementario del Decreto-Ley Nacional Nº 15.349/46.

Esta reforma no implica una privatización ni una pérdida de soberanía sobre las políticas públicas sectoriales; por el contrario, formaliza un esquema de gobernanza donde el sector privado asume responsabilidades directas en la inversión, cofinanciación y toma de decisiones, explica el texto de la norma.

Además, establece que el directorio tenga representación obligatoria y rotativa de los oasis Sur, Este y Valle de Uco. Respecto al personal, el proyecto indica que los trabajadores mantendrían el régimen del Estatuto del Empleado Público y, en caso de disolución de la sociedad, se garantiza su reingreso inmediato a la Administración Central. También crearía un 'Adicional por Eficiencia' para premiar el cumplimiento de metas de ocupación con recursos propios de la sociedad.