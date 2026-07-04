El terroir en la provincia de Mendoza: qué factores del clima y suelo determinan la identidad del vino

El universo de la vitivinicultura esconde un misterio fascinante que suele atrapar tanto a consumidores principiantes como a catadores experimentados. Entender el comportamiento del vino implica sumergerse en el concepto de terroir, una interacción de factores naturales y humanos que transforma la geografía de la provincia de Mendoza en un enorme escenario donde nacen botellas con identidades totalmente únicas y regionales.

El terroir es la combinación única de cuatro elementos: el clima, el suelo, la topografía y la labor del viticultor. Estas variables determinan el desarrollo biológico de la planta, dictando el balance exacto entre los niveles de azúcar, acidez y compuestos aromáticos que luego percibiremos al descorchar una botella. Su influencia es tan drástica que altera el perfil gustativo del producto de tres formas fundamentales:

El clima es el factor que mayor peso tiene sobre los aromas del grano. Las regiones con climas cálidos reciben más horas de sol, generando uvas con mucha azúcar que se traduce en mayor graduación alcohólica y perfiles que recuerdan a frutas maduras o mermeladas. Por el contrario, las zonas de climas fríos o de alta montaña ralentizan la maduración, logrando una acidez viva, notas a frutos rojos frescos, flores y hierbas.

En este mapa, la amplitud térmica (la gran diferencia de temperatura entre el día y la noche) juega un rol estelar en la provincia. Las noches frescas frenan la respiración del viñedo permitiéndole conservar su frescura ácida natural, mientras que el calor del sol diurno concentra el color y los azúcares.

Las condiciones de la provincia de Mendoza que hacen que su vino sea único Gobierno de la Nación

2. La composición de la tierra profunda

Las raíces de las vides penetran decenas de metros buscando sustento, absorbiendo los minerales que definen su metabolismo. Los suelos arcillosos retienen mucha humedad, siendo ideales para ciertas variedades complejas. En contraposición, los suelos arenosos o pedregosos que abundan al pie de la Cordillera drenan el agua con extrema rapidez; esto obliga a la planta a esforzarse al máximo, canalizando toda su energía en producir granos pequeños pero sumamente concentrados y ricos en taninos.

3. Altitud y topografía de montaña

Por cada 100 metros que el viñedo asciende hacia el cielo, la temperatura ambiente disminuye notablemente, pero la radiación ultravioleta se intensifica de forma exponencial. Para protegerse de esta intensa luz solar, la uva engrosa su piel (hollín). Es allí donde se alojan los polifenoles, por lo que las vides de altura producen caldos con colores notablemente más profundos, taninos firmes y una potencia aromática superior.

Los trabajadores también hacen que el vino de la provincia de Mendoza se destaque mundialmente

La mano del hombre: el toque cultural del terroir

El terruño no es únicamente geografía virgen; es también cultura acumulada. Las decisiones del productor en el viñedo moldean el perfil definitivo de la etiqueta a través de técnicas de manejo precisas:

Poda y conducción: Definir la orientación espacial de las hojas para regular la sombra y la captación de luz solar.

Definir la orientación espacial de las hojas para regular la sombra y la captación de luz solar. Punto de cosecha: Elegir el día exacto de la vendimia para buscar mayor frescura botánica (cosecha temprana) o mayor cuerpo, untuosidad y dulzor (cosecha tardía).

Elegir el día exacto de la vendimia para buscar mayor frescura botánica (cosecha temprana) o mayor cuerpo, untuosidad y dulzor (cosecha tardía). Riego y sustentabilidad: Manejar el estrés hídrico de forma milimétrica utilizando riego por goteo o aplicando filosofías orgánicas y biodinámicas en el suelo.

Esta maravillosa sinergia explica por qué un Malbec cultivado en las alturas del Valle de Uco exhibe un perfil marcadamente frutal, floral y mineral, completamente diferente a las notas de la misma cepa criada en su terruño natal de Cahors, Francia. Aprender a decodificar el terroir es el paso definitivo para transformar el simple acto de beber en una experiencia consciente, descubriendo el paisaje entero de nuestra región en el fondo de cada copa.