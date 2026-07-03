3 de julio de 2026
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Femicidio

Femicidio en Las Heras: hallaron a una mujer sin vida en el interior de su vivienda

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes, cuando la víctima fue hallada por su madre con múltiples heridas de arma blanca. Su pareja es la principal sospechosa del femicidio.

Femicidio en Las Heras: hallaron a una mujer sin vida en el interior de su vivienda
Femicidio en Las Heras: hallaron a una mujer sin vida en el interior de su vivienda Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Un nuevo caso de femicidio conmociona a Las Heras, donde una mujer fue hallada sin vida con múltiples heridas de arma blanca en el interior de su vivienda. La víctima fue encontrada por su madre, quien dio aviso a la Policía. Ahora, los investigadores buscan intensamente a la pareja de la mujer, señalado como el principal sospechoso del crimen.

Nuevo caso de femicidio en Las Heras: los detalles del crimen

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras. Pasadas las 18, una familiar encontró a la víctima, de 24 años, con múltiples heridas de arma blanca y dio aviso de inmediato a las autoridades.

Personal policial y profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudieron al lugar para asistir a la mujer, pero solo pudieron constatar su fallecimiento.

En la escena del crimen trabaja Policía Científica, mientras que la Justicia activó el protocolo de femicidio y desplegó un operativo para dar con la pareja de la víctima, señalada como la principal sospechosa y actualmente intensamente buscada.

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