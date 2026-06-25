25 de junio de 2026
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Sitio Andino
Femicidio

Detuvieron a la pareja de Claudio Barrelier por encubrimiento agravado en el femicidio de Agostina Vega

La mujer fue arrestada en Córdoba. Con su captura, ya son cuatro los detenidos en la investigación por el femicidio de la adolescente Agostina Vega.

Mariela Soledad Palmero es pareja del principal acusado. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mariela Soledad Palmero es pareja del principal acusado.

     

Por Sitio Andino Policiales

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanzó este jueves con la detención de Marianela Soledad Palmero, actual pareja de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen de la adolescente. La mujer fue arrestada en la provincia de Córdoba y quedó imputada por el delito de encubrimiento doblemente calificado.

Según confirmó Noticias Argentinas, Palmero es la madre de la hija que tiene Barrelier y convivía con él al momento de iniciarse la investigación. Desde las primeras etapas de la pesquisa, los investigadores habían puesto la lupa sobre su rol debido a que se encontraba en la vivienda compartida cuando comenzaron las actuaciones judiciales.

Cuatro detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Con esta nueva detención, ya son cuatro las personas privadas de su libertad en el expediente. Además de Palmero, permanecen detenidos Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

Barrelier enfrenta una imputación por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género (femicidio), una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua según lo establecido en el Código Penal.

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Andreani es la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar a Agostina.

Andreani es la propietaria del Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar a Agostina.

Por su parte, Fassetta, Andreani y ahora Palmero están acusados de encubrimiento agravado, en el marco de las maniobras que habrían buscado ocultar elementos vinculados al crimen.

El rol de los acusados

Fassetta, de 47 años, amplió este jueves su declaración indagatoria ante la Justicia. De acuerdo con la investigación, el hombre vivía en la misma vivienda que Barrelier y mantenía una relación de amistad con el acusado desde hacía aproximadamente diez meses.

En tanto, Andreani es la propietaria del Ford Ka negro que, según las sospechas de los investigadores, habría sido utilizado para trasladar a Agostina. Además, la mujer se desempeñaba como encargada del bar "Wachitas", establecimiento que posteriormente fue clausurado tras el escándalo generado por la causa.

Sobre el local pesan sospechas vinculadas a presuntos hechos de prostitución de menores y posibles conexiones con sectores del poder político y policial, aspectos que también son objeto de investigación.

Los resultados de la autopsia

El informe preliminar de la autopsia reveló detalles estremecedores sobre la muerte de la adolescente. Los peritos determinaron que Agostina Vega fue estrangulada y que además habría sido víctima de abuso sexual.

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Agostina Vega fue víctima de femicidio en la provincia de Córdoba.

Agostina Vega fue víctima de femicidio en la provincia de Córdoba.

Sin embargo, los especialistas no pudieron realizar los hisopados correspondientes debido al avanzado estado del cuerpo. Según indicaron las fuentes forenses, el cadáver presentaba un "compromiso severo de la región pélvica, compatible con un proceso de desmembramiento", lo que dificultó la obtención de pruebas biológicas adicionales.

La causa continúa avanzando con nuevas medidas judiciales y mientras los investigadores buscan determinar el grado de participación de cada uno de los imputados en uno de los casos que más conmoción generó en las últimas semanas.

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