24 de junio de 2026
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Desaparición

Preocupación por la desaparición de un joven de 30 años en San Martín

Ezequiel Garay fue visto por última vez durante la mañana del martes. Su familia aseguró que la falta de contacto es completamente inusual y pidió colaboración para localizarlo.

Garay salió alrededor de las 7.30 para tomar un colectivo con destino a San Martín.&nbsp;

Garay salió alrededor de las 7.30 para tomar un colectivo con destino a San Martín. 

 Por Carla Canizzaro

La preocupación crece con el paso de las horas por la desaparición de Ezequiel Garay, un joven de 30 años que fue visto por última vez el martes 23 de junio cuando se dirigía hacia el departamento de San Martín. Desde entonces, su familia no volvió a tener noticias sobre él y mantiene una intensa búsqueda para intentar localizarlo.

Según informaron sus allegados a través de un comunicado, Garay salió alrededor de las 7.30 para tomar un colectivo con destino a San Martín. Más tarde, fue visto por última vez cerca de las 9 en la zona del banco de ese departamento, donde se pierde todo rastro sobre su ubicación.

La preocupación de su familia

De acuerdo con la información aportada por la familia, el joven vestía una campera negra, pantalón negro y zapatillas negras al momento de su desaparición. Además, llevaba consigo un bolso pequeño de color oscuro.

Los familiares detallaron que Ezequiel mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña clara, cabello castaño claro y corto y ojos verdes.

La falta de contacto generó una fuerte alarma entre sus seres queridos, quienes remarcaron que se trata de una conducta completamente fuera de lo habitual.

"Ezequiel es un chico muy tranquilo. No acostumbra salir de fiesta ni ausentarse sin avisar. Siempre mantenía contacto con su familia y avisaba dónde estaba o qué estaba haciendo, por lo que su falta de comunicación resulta completamente inusual y genera preocupación", expresaron sus allegados.

Piden colaboración para encontrar al joven

La desaparición ya fue denunciada formalmente de manera online, además de presentaciones realizadas en la Fiscalía de Rodeo del Medio y en una comisaría de Maipú. Mientras continúa la búsqueda, la familia solicitó la colaboración de la comunidad y recordó que cualquier dato puede resultar relevante para encontrarlo.

desaparición, paradero
La familia solicitó la colaboración de la comunidad.

La familia solicitó la colaboración de la comunidad.

Quienes tengan información sobre el paradero de Ezequiel Garay pueden comunicarse a los teléfonos 2615529028, 2617117202, 2616801972, 2612655282 o 2616273570.

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