Qué se sabe del paradero de Ezequiel Garay, desaparecido en San Martín

El paradero de Ezequiel Garay (30), un hombre desaparecido en San Martín tras realizar una serie de trámites en un banco de ese departamento, genera una importante movilización por parte de efectivos de la Policía de Mendoza, quienes intentan dar con el buscado.

Desde este miércoles por la tarde, personal de la División de Búsqueda de Personas, con las directivas de la fiscal Claudia Ríos, intentan encontrar a Ezequiel, quien desapareció cerca de las 9 del miércoles, tras ingresar a un banco en pleno centro de San Martín.

Según la reconstrucción realizada hasta el momento , se sabe que el hombre salió de su casa en Fray Luis Beltrán a primera hora y minutos antes de las 9, ingresó al banco mencionado. Desde ese entonces, perdió toda comunicación con su familia, quien radicó la denuncia de paradero.

La familia del hombre confirmó hoy a SITIO ANDINO que Ezequiel no fue hallado aún . Es que en las últimas horas surgieron algunos audios en los que se decía que el individuo había sido hallado en un hospital, pero esta información fue descartada.

san martín, desaparición, paradero La denuncia de paradero de Garay fue radicada este miércoles en Rodeo del Medio, Maipú.

“Es todo mentira. En los hospitales Saporiti, Perrupato, Paroissien y Central no hay nada. Nadie tiene nada”, relataron sus padres.

De acuerdo con la información aportada por la familia, el joven vestía una campera negra, pantalón negro y zapatillas negras al momento de su desaparición. Además, llevaba consigo un bolso pequeño de color oscuro.

Los familiares detallaron que Ezequiel mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña clara, cabello castaño claro y corto y ojos verdes.

La fiscal Claudia Ríos ya trabaja, desde el miércoles, con el paradero. Está previsto que este jueves se realicen más medidas y averiguaciones para intentar confirmar dónde está Ezequiel.