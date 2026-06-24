24 de junio de 2026
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Sitio Andino
Robo

Un robo en Ciudad terminó con un detenido tras una persecución policial

El sospechoso, de 30 años, fue encontrado oculto en el techo de una vivienda cercana al lugar del robo. La Policía lo encontró gracias al dron de la Unidad VANT.

Los presuntos autores intentaron escapar utilizando los techos de las propiedades colindantes.

Los presuntos autores intentaron escapar utilizando los techos de las propiedades colindantes.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 30 años fue detenido en Ciudad luego de protagonizar una fuga por los techos de varias viviendas tras un robo cometido en una casa ubicada sobre calle Jujuy. La intervención de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) permitió localizarlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 del martes, cuando la Policía recibió una denuncia por un ilícito en la zona y desplegó un operativo para dar con los responsables.

Operativo policial y apoyo aéreo

Según informaron fuentes oficiales, los presuntos autores intentaron escapar utilizando los techos de las propiedades colindantes para evitar ser alcanzados por los efectivos.

Ante esa situación, intervino personal de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que realizó sobrevuelos sobre las viviendas cercanas mediante el uso de sistemas de iluminación para inspeccionar sectores de difícil acceso desde tierra.

Durante el rastrillaje aéreo, los operadores detectaron a un hombre escondido en un rincón del techo de una vivienda, ubicada a pocos metros del lugar donde se había producido el robo. La ubicación fue comunicada de inmediato a los efectivos que participaban del procedimiento, quienes avanzaron sobre el inmueble.

Con autorización del propietario de la vivienda, los policías ingresaron al domicilio y lograron reducir y detener al sospechoso. El hombre fue trasladado posteriormente a sede judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital-Godoy Cruz, que continuará con la investigación del hecho.

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