Un robo en Ciudad terminó con un detenido tras una persecución policial

Un hombre de 30 años fue detenido en Ciudad luego de protagonizar una fuga por los techos de varias viviendas tras un robo cometido en una casa ubicada sobre calle Jujuy. La intervención de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) permitió localizarlo.

El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 del martes, cuando la Policía recibió una denuncia por un ilícito en la zona y desplegó un operativo para dar con los responsables.

Ante esa situación, intervino personal de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que realizó sobrevuelos sobre las viviendas cercanas mediante el uso de sistemas de iluminación para inspeccionar sectores de difícil acceso desde tierra.

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Durante el rastrillaje aéreo, los operadores detectaron a un hombre escondido en un rincón del techo de una vivienda, ubicada a pocos metros del lugar donde se había producido el robo. La ubicación fue comunicada de inmediato a los efectivos que participaban del procedimiento, quienes avanzaron sobre el inmueble.

Con autorización del propietario de la vivienda, los policías ingresaron al domicilio y lograron reducir y detener al sospechoso. El hombre fue trasladado posteriormente a sede judicial y quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital-Godoy Cruz, que continuará con la investigación del hecho.