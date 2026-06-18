Rápida investigación en Malargüe permitió recuperar elementos robados y detener a una sospechosa

Una mujer mayor de edad fue detenida en Malargüe tras una investigación policial que permitió recuperar un televisor denunciado como robado . El procedimiento se originó a partir de una alerta al 911 y culminó con un allanamiento judicial realizado en el barrio Virgen del Carmen , al suroeste de la ciudad.

Un operativo llevado adelante por personal policial permitió esclarecer un hecho delictivo ocurrido en el departamento de Malargüe y recuperar un elemento sustraído de una vivienda. Como resultado de las actuaciones, una mujer quedó detenida y a disposición de la Justicia.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza , el procedimiento tuvo intervención de efectivos de Comisaría 24 y se desarrolló durante la noche del jueves, alrededor de las 21.30 .

La investigación comenzó luego de que una persona mayor denunciara el robo de un televisor . Tras el ingreso del llamado al sistema de emergencias 911, se activaron medidas de averiguación y recolección de información que permitieron avanzar sobre una posible línea investigativa.

Con el correr de las actuaciones surgieron elementos que orientaron la pesquisa hacia una mujer, por lo que se solicitó una orden judicial para concretar un allanamiento.

La medida se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Santa Fe al 100, en el barrio Virgen del Carmen, sector situado a unos siete kilómetros al suroeste de la ciudad y en cercanías de Río Malargüe.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar el televisor denunciado como robado y procedieron a la aprehensión de la sospechosa.

La detenida quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, mientras continúan las actuaciones para establecer la totalidad de las circunstancias vinculadas al hecho investigado.