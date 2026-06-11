Robaron en una obra en construcción de Malargüe y la Policía busca a los autores

La Policía de Mendoza investiga en Malargüe otro robo en obras de construcción.

El hecho fue denunciado por el responsable de una obra en construcción ubicada en una zona próxima al centro de Malargüe , frente a Plaza Soberanía Nacional . Al regresar al predio para retomar las tareas, constató la faltante de materiales y elementos de trabajo. Investiga la Policía de Mendoza .

Personal policial lleva adelante una investigación para esclarecer un robo ocurrido en una obra en construcción situada en la intersección de calle Cacique Millanquín y avenida General Roca , al oeste de la ciudad de Malargüe , en un sector urbano cercano al radio céntrico y donde confluyen varios barrios.

De acuerdo con la información oficial, la denuncia fue radicada por un hombre de 47 años , responsable del lugar afectado, quien al regresar al predio para continuar con las tareas habituales detectó la faltante de distintos materiales destinados a la obra, además de herramientas y otros elementos de trabajo .

Tras advertir la situación, el damnificado dio aviso a las autoridades policiales, en Comisaría 24 Malargüe , y se inició el procedimiento correspondiente para intentar establecer cómo ocurrió el hecho y determinar si hubo ingresos indebidos al lugar durante el período en que permaneció sin actividad.

Uniformados realizaron las primeras actuaciones en el sitio y avanzó con la recopilación de información que pueda aportar indicios para identificar a los autores del ilícito y recuperar los elementos sustraídos.

La zona donde ocurrió el hecho, inmediaciones de los barrios Malvinas Argentinas, Maqui Malal y Sierra Nevada, se encuentra dentro de un sector residencial con circulación permanente de vecinos y conexión con distintos sectores de la ciudad, por lo que no se descarta que puedan surgir testimonios o registros que contribuyan al avance de la investigación.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Malargüe, que continuará con las medidas procesales para el esclarecimiento del caso.