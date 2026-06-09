9 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Policía de Mendoza

En Malargüe, la Policía de Mendoza actualiza su formación para responder a una sociedad que cambió

Comenzó un nuevo curso de formación de Auxiliares en Malargüe que refleja el cambio de paradigma impulsado por la Policía de Mendoza.

Formación de policías en Malargüe.

Formación de policías en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La formación de los futuros integrantes de la Policía de Mendoza incorpora nuevas herramientas para responder a las demandas de una sociedad en permanente cambio. Violencia intrafamiliar, perspectiva de género, resolución de conflictos y cercanía con los vecinos forman parte de un modelo de seguridad que busca una fuerza más preparada y cercana.

En el Campus Educativo de Malargüe comenzó un nuevo curso de formación de auxiliares de la Policía de Mendoza, una capacitación que está a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP). En el marco del inicio de las actividades académicas, visitó el departamento el director Académico de la institución, licenciado Oscar Agüero, quien destacó los cambios implementados en la preparación de los nuevos efectivos.

Embed - MALARGUE-FORMACIÓN DE POLICÍAS

Malargüe es sede del curso de Auxiliar de Policía de Mendoza

Durante e diálogo con SITIO ANDINO, Oscar Agüero explicó que la Policía de Mendoza avanza hacia un modelo de trabajo acorde a las profundas transformaciones sociales registradas durante las últimas décadas. En ese sentido, señaló que la formación actual incorpora contenidos específicos vinculados al abordaje de situaciones de violencia intrafamiliar, problemáticas de género y conflictos comunitarios que requieren una intervención cada vez más profesional y especializada.

La sociedad ha cambiado y las exigencias también. Los nuevos tiempos presentan nuevos desafíos, expresó el directivo del IUSP, al tiempo que remarcó que las modificaciones introducidas en las parrillas curriculares buscan brindar a los futuros funcionarios públicos herramientas actualizadas para responder de manera inmediata y eficiente a las demandas de la comunidad.

WhatsApp Image 2026-06-09 at 13.58.31

Uno de los objetivos centrales de esta nueva visión es consolidar una Policía cercana a los ciudadanos, donde el diálogo, la prevención y la contención ocupen un lugar tan importante como la acción frente al delito. La idea de que el policía sea amigo del vecino continúa vigente como una referencia para fortalecer la confianza entre la institución y la sociedad.

Agüero resumió que el IUSP mantiene un proceso permanente de actualización académica para acompañar los cambios en las conductas sociales y las nuevas necesidades de los mendocinos, formando efectivos capacitados para actuar con profesionalismo, sensibilidad y compromiso frente a los desafíos de la seguridad pública actual.

Temas
Seguí leyendo

Lo que comenzó con disparos en Godoy Cruz terminó con detenidos y armas secuestradas

Importante golpe al abigeato tras un allanamiento en Maipú

Lo acusaron de dañar y robar en siete autos pero quedó libre

Lavado de dinero: todo lo que incautó la policía de Mendoza tras múltiples allanamientos

Final feliz para el paradero de Las Heras

Múltiples allanamientos en Maipú por robos en Ruta 7

Madrugada delictiva en Malargüe

Importante despliegue policial para recuperar un perro robado

Lee además
La Policía investiga dos hechos delictivos en Tupungato video

Vaciaron una casa y atraparon a un delincuente cuando escapaba con los objetos robados
Seguidilla de accidentes en Malargüe.

Malargüe y una problemática que no cede
LO QUE SE LEE AHORA
Fenómeno del Super NIño y su implicancia en el Valle de Uco. video

¿Llega un "Super Niño"? Esto podría pasar con el clima en Mendoza

Las Más Leídas

Cómo estará el Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio.

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este martes 9 de junio

La secuencia evidencia la magnitud del siniestro.

El impactante video del accidente que dejó una víctima fatal en Maipú

Día del Primo en Argentina: por qué se celebra hoy, 9 de junio

El Día del Primo tiene un origen inesperado y pocos lo saben

La UNCuyo en números: cuántos alumnos ingresan y el impactante dato de cuántos se reciben por año.

Cuántos alumnos ingresan a la UNCUYO y cuántos se reciben por año

La mujer explicó que no le resultó extraño que Barrelier le pidiera prestado el vehículo

Una nueva detención sacude la investigación por el femicidio de Agostina Vega