En Malargüe, la Policía de Mendoza actualiza su formación para responder a una sociedad que cambió

La formación de los futuros integrantes de la Policía de Mendoza incorpora nuevas herramientas para responder a las demandas de una sociedad en permanente cambio. Violencia intrafamiliar, perspectiva de género, resolución de conflictos y cercanía con los vecinos forman parte de un modelo de seguridad que busca una fuerza más preparada y cercana.

En el Campus Educativo de Malargüe comenzó un nuevo curso de formación de auxiliares de la Policía de Mendoza , una capacitación que está a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) . En el marco del inicio de las actividades académicas, visitó el departamento el director Académico de la institución, licenciado Oscar Agüero , quien destacó los cambios implementados en la preparación de los nuevos efectivos.

Durante e diálogo con SITIO ANDINO, Oscar Agüero explicó que la Policía de Mendoza avanza hacia un modelo de trabajo acorde a las profundas transformaciones sociales registradas durante las últimas décadas . En ese sentido, señaló que la formación actual incorpora contenidos específicos vinculados al abordaje de situaciones de violencia intrafamiliar, problemáticas de género y conflictos comunitarios que requieren una intervención cada vez más profesional y especializada.

La sociedad ha cambiado y las exigencias también. Los nuevos tiempos presentan nuevos desafíos, expresó el directivo del IUSP, al tiempo que remarcó que las modificaciones introducidas en las parrillas curriculares buscan brindar a los futuros funcionarios públicos herramientas actualizadas para responder de manera inmediata y eficiente a las demandas de la comunidad.

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Uno de los objetivos centrales de esta nueva visión es consolidar una Policía cercana a los ciudadanos, donde el diálogo, la prevención y la contención ocupen un lugar tan importante como la acción frente al delito. La idea de que el policía sea amigo del vecino continúa vigente como una referencia para fortalecer la confianza entre la institución y la sociedad.

Agüero resumió que el IUSP mantiene un proceso permanente de actualización académica para acompañar los cambios en las conductas sociales y las nuevas necesidades de los mendocinos, formando efectivos capacitados para actuar con profesionalismo, sensibilidad y compromiso frente a los desafíos de la seguridad pública actual.