Ciudad de Mendoza: rápido accionar de Preventores en distintos hechos

El momento de una de las capturas en plena Ciudad de Mendoza.

El trabajo coordinado entre los preventores de la Ciudad, el sistema de monitoreo urbano y la Policía de Mendoza permitió intervenir en distintos procedimientos que derivaron en el esclarecimiento de hechos delictivos ocurridos en la capital provincial, entre ellos casos de robo , un intento de usurpación y una situación de alta tensión en las inmediaciones del Parque O'Higgins.

Según informó el municipio , las cámaras de videovigilancia y la rápida intervención del personal fueron determinantes para localizar sospechosos, recuperar elementos sustraídos y poner a disposición de la Justicia a los involucrados en distintos episodios registrados en la Ciudad de Mendoza .

Los operativos reflejan el trabajo conjunto entre el Centro de Monitoreo municipal y la Policía de Mendoza, una articulación que permitió responder con rapidez a las denuncias y prevenir la fuga de los presuntos autores de varios delitos.

Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió cerca del Parque O'Higgins, donde las cámaras detectaron a un grupo de personas que perseguía y golpeaba a un hombre.

Al arribar los preventores, la víctima denunció haber sufrido un robo, mientras que los agresores lo acusaban de un presunto abuso. Por disposición judicial, el sospechoso señalado por ese delito fue trasladado al Polo Judicial y el resto de los involucrados quedó a disposición de la Comisaría 33.

En otro hecho, el aviso de un vecino permitió esclarecer el robo de zapatillas y viseras sustraídas de una camioneta en las inmediaciones de Plaza Italia. Gracias al seguimiento por cámaras, el sospechoso fue detenido y los objetos recuperados.

Además, el monitoreo permitió identificar al autor de un robo agravado con arma blanca en 9 de Julio y Güemes, y frustrar un intento de usurpación detectado a través del programa Ojos en Alerta. Finalmente, preventores también recuperaron pertenencias robadas del interior de un vehículo tras un seguimiento que culminó con la aprehensión del sospechoso.