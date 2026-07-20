20 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Mendoza

Ciudad de Mendoza: rápido accionar de Preventores en distintos hechos

Preventores de la Ciudad de Mendoza y efectivos policiales lograron esclarecer varios hechos delictivos, entre ellos, dos casos de robo.

El momento de una de las capturas en plena Ciudad de Mendoza.&nbsp;

El momento de una de las capturas en plena Ciudad de Mendoza. 

 Por Pablo Segura

El trabajo coordinado entre los preventores de la Ciudad, el sistema de monitoreo urbano y la Policía de Mendoza permitió intervenir en distintos procedimientos que derivaron en el esclarecimiento de hechos delictivos ocurridos en la capital provincial, entre ellos casos de robo, un intento de usurpación y una situación de alta tensión en las inmediaciones del Parque O'Higgins.

Según informó el municipio, las cámaras de videovigilancia y la rápida intervención del personal fueron determinantes para localizar sospechosos, recuperar elementos sustraídos y poner a disposición de la Justicia a los involucrados en distintos episodios registrados en la Ciudad de Mendoza.

Los operativos reflejan el trabajo conjunto entre el Centro de Monitoreo municipal y la Policía de Mendoza, una articulación que permitió responder con rapidez a las denuncias y prevenir la fuga de los presuntos autores de varios delitos.

Robos esclarecidos y operativos coordinados en Mendoza

Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió cerca del Parque O'Higgins, donde las cámaras detectaron a un grupo de personas que perseguía y golpeaba a un hombre.

Al arribar los preventores, la víctima denunció haber sufrido un robo, mientras que los agresores lo acusaban de un presunto abuso. Por disposición judicial, el sospechoso señalado por ese delito fue trasladado al Polo Judicial y el resto de los involucrados quedó a disposición de la Comisaría 33.

En otro hecho, el aviso de un vecino permitió esclarecer el robo de zapatillas y viseras sustraídas de una camioneta en las inmediaciones de Plaza Italia. Gracias al seguimiento por cámaras, el sospechoso fue detenido y los objetos recuperados.

Además, el monitoreo permitió identificar al autor de un robo agravado con arma blanca en 9 de Julio y Güemes, y frustrar un intento de usurpación detectado a través del programa Ojos en Alerta. Finalmente, preventores también recuperaron pertenencias robadas del interior de un vehículo tras un seguimiento que culminó con la aprehensión del sospechoso.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza estrena un sistema inédito para controlar los medicamentos hospitalarios

De qué se trata la obra que el Gobierno financiará en La Favorita

Europa, Argentina y el nuevo orden mundial: el debate que llega a Mendoza

Un ranking nacional destacó a la Ciudad de Mendoza por la calidad de vida que ofrece a la primera infancia

Cuánto transfirió el Gobierno a los municipios que pidieron anticipios de coparticipación

Iba a alta velocidad en pleno centro, cruzó en rojo y fue detenido: tenía 1,77 de alcohol

YPF, Shell, Axion y Puma: qué descuentos hay para cargar combustible en Mendoza

Final del Mundial 2026: cuántos detenidos hubo en Mendoza y qué dijo el Ministerio de Seguridad

Lee además
Trágico accidente vial en inmediaciones a la Terminal de Ómnibus. 

Trágico accidente vial en Costanera: chocaron un colectivo y una moto
Comisaría 24 Malargüe.

La madrugada volvió a ser escenario de un asalto en el Sur de Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Conmoción en Polvaredas por un sangriento homicidio. 

Homicidio en Alta Montaña: mataron a puñaladas a un menor

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1363 del domingo 19 de julio

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de julio: números ganadores del sorteo 3392

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de julio: números ganadores del sorteo 3392

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2437 y números ganadores del domingo 19 de julio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2437 y números ganadores del domingo 19 de julio

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este lunes 20 julio en Mendoza.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 20 de julio

Atención: se suspenden por lluvias y nevadas las clases en estas zonas de Mendoza.

Atención: continúa la suspensión de clases por nevadas en varias zonas de Mendoza