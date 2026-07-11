11 de julio de 2026
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Sitio Andino
Alcohol

Iba a alta velocidad en pleno centro, cruzó en rojo y fue detenido: tenía 1,77 de alcohol

El motociclista fue interceptado tras una peligrosa maniobra en las calles de la Ciudad. Dio positivo en el test y quedó a disposición de la Justicia. Qué sanciones le caben.

El motociclista fue interceptado por la Policía y se le retuvo el vehículo.

El motociclista fue interceptado por la Policía y se le retuvo el vehículo.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

Un motociclista de 33 años fue detenido anoche en Ciudad luego de protagonizar una peligrosa secuencia al volante: circulaba a alta velocidad, cruzó un semáforo en rojo y dio positivo en el test de alcoholemia con 1,77 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió cerca de las 22.45 del viernes, en la intersección de San Juan y República de Siria, donde personal policial logró interceptar al conductor tras advertir las maniobras imprudentes.

Según informaron fuentes policiales, el hombre se desplazaba en una moto Bajaj Rouser cuando fue detectado circulando a gran velocidad y sin respetar la señalización vial.

Esa conducta encendió las alertas de los efectivos, que iniciaron un procedimiento para detener la marcha del rodado y evitar una posible situación de mayor riesgo en la vía pública.

Una vez frenado, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,77 g/l, muy por encima de lo permitido.

Ante esta situación, la moto fue secuestrada y el conductor quedó a disposición de la Justicia Contravencional, mientras avanzan las actuaciones correspondientes por la infracción.

Además del secuestro de la moto, fuerte multa para el conductor alcoholizado en Ciudad

La legislación vigente en Mendoza establece establece un límite de 0,2 g/l para motociclistas, con sanciones más severas para quienes superen el gramo por litro, como ocurrió en este caso.

En situaciones como esta, la infracción se considera gravísima y puede derivar en multas que van de los $2.000.000 a los $5.500.000, e inhabilitación para conducir de 30 a 180 días.

Además, la licencia debe ser retenida en el momento y, en caso de reincidencia, la sanción puede agravarse hasta un año de inhabilitación, junto con la obligación de realizar cursos de concientización vial.

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