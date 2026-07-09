Video: los vieron en vivo robando cables en Las Heras y la Policía los detuvo tras el seguimiento del CEO

Robo de cables en Las Heras: dos detenidos tras ser detectados por las cámaras del CEO

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Por Sitio Andino Policiales







En el marco del Plan Integral del Cobre, impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia en cumplimiento de la Ley 9747/22, la Policía de Mendoza realizó un nuevo operativo que permitió detener a dos sospechosos por el robo de cables en Las Heras. El procedimiento se concretó gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras del Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Así fue el operativo que terminó con dos detenidos en Las Heras El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, cuando operadores del CEO detectaron, a través de una cámara ubicada en la intersección de Independencia y 25 de Mayo, a dos personas que cortaban y sustraían cables pertenecientes a una luminaria sobre la vereda norte de calle Independencia.

Tras la alerta, desde el Centro Estratégico de Operaciones se desplegaron móviles de la Unidad de Acción Preventiva (UAP). Los efectivos recibieron en tiempo real las características de los sospechosos y el recorrido que realizaron luego de retirarse del lugar. El seguimiento mediante las cámaras permitió orientar a los uniformados hasta la esquina de 25 de Mayo y 3 de Febrero, donde finalmente fueron interceptados.

Durante la requisa, uno de los detenidos llevaba una mochila con dos metros de cable tipo proto y un cuchillo, mientras que el segundo habría cumplido la función de vigilancia durante el robo. Ambos fueron trasladados a la Subcomisaría Iriarte y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal N.º 1.

El operativo se enmarca en las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad y Justicia para combatir el robo y la comercialización ilegal de cobre, a través del trabajo coordinado entre el sistema de videovigilancia del CEO y las unidades policiales desplegadas en el territorio.