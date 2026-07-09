9 de julio de 2026
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Las Heras

Violento asalto en Las Heras: delincuentes armados le robaron la moto a un trabajador

El violento robo ocurrió en la zona de las vías férreas de Las Heras. La víctima fue amenazada con un arma de fuego.

Violento asalto en Las Heras: delincuentes armados le robaron la moto a un trabajador
Violento asalto en Las Heras: delincuentes armados le robaron la moto a un trabajador Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Soledad Maturano

Anoche un hombre de 28 años fue víctima de un violento robo en Las Heras cuando salía de trabajar. De acuerdo al parte oficial, dos delincuentes armados lo interceptaron en la zona de las vías férreas y escaparon luego del asalto.

El hecho ocurrió cerca de las 22.15, cuando la víctima salía del Parque Industrial y circulaba por un sector de las vías férreas. En ese momento fue abordado por dos sujetos, quienes lo amenazaron con un arma de fuego obligándolo a detenerse.

Un hombre sufrió un violento robo en Las Heras y los delincuentes escaparon.

Un hombre sufrió un violento robo en Las Heras y los delincuentes escaparon.

La investigación del robo

Los ladrones amenazaron al hombre y le sustrajeron una moto Mondial RD 150 RT, de color negro, y huyeron del lugar.

Tras el asalto intervino personal de la Comisaría 36° de Las Heras. La Oficina Fiscal de Las Heras dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer el robo.

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