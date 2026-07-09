Violento asalto en Las Heras: delincuentes armados le robaron la moto a un trabajador Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

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Por Soledad Maturano







Anoche un hombre de 28 años fue víctima de un violento robo en Las Heras cuando salía de trabajar. De acuerdo al parte oficial, dos delincuentes armados lo interceptaron en la zona de las vías férreas y escaparon luego del asalto.

El hecho ocurrió cerca de las 22.15, cuando la víctima salía del Parque Industrial y circulaba por un sector de las vías férreas. En ese momento fue abordado por dos sujetos, quienes lo amenazaron con un arma de fuego obligándolo a detenerse.

Un hombre sufrió un violento robo en Las Heras y los delincuentes escaparon. La investigación del robo Los ladrones amenazaron al hombre y le sustrajeron una moto Mondial RD 150 RT, de color negro, y huyeron del lugar.

Tras el asalto intervino personal de la Comisaría 36° de Las Heras. La Oficina Fiscal de Las Heras dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer el robo.