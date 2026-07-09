Las Heras avanza en la protección animal y prohíbe entregar mascotas como premio

En una medida que busca respetar los derechos de losanimales, el municipio deLas Heras prohibió entregarlos como premio en rifas, sorteos y concursos, al reconocerlos como seres sintientes. La normativa se aplica a cualquier especie y contempla sanciones que van desde el secuestro del animal hasta multas significativas.
Además de las multas, los infractores se podrían hacer cargo de los gastos de cuidado del animal.
Foto: Mun. de Las Heras
Las Heras prohíbe el regalo de animales como premio: de qué se trata la medida
El Consejo Deliberante de Las Heras aprobó una ordenanza que prohíbe entregar animales como premio, incentivo o recompensa en rifas, sorteos, concursos, subastas o cualquier otra modalidad similar dentro del departamento.
La iniciativa fue impulsada por la concejala Noelia Delpir, del bloque radical, y reemplaza una ordenanza anterior. Su objetivo es desalentar la tenencia irresponsable que puede derivar en situaciones de abandono, negligencia o maltrato animal. La norma no se limita a perros y gatos, sino que abarca a cualquier especie, sin importar la raza ni la condición.
Quienes infrinjan la ordenanza recibirán multas de entre 130.000 y 300.000 pesos, según la gravedad de la situación, la cantidad de animales involucrados y la posible reincidencia. A esto se suma el secuestro de los animales y la obligación del infractor de hacerse cargo de todos los gastos de su cuidado, desde el alojamiento hasta la atención veterinaria.
Cómo se denuncian y controlan estas infracciones
La aplicación de la norma estará a cargo de una autoridad de control designada por el Ejecutivo municipal de Las Heras. Entre sus funciones se incluyen la fiscalización del cumplimiento, la elaboración de normas reglamentarias y la habilitación de líneas de contacto vecinales para recibir denuncias.