9 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Las Heras

Las Heras avanza en la protección animal y prohíbe entregar mascotas como premio

El municipio de Las Heras impondrá importantes multas a quienes entreguen animales como premio u obsequio. La medida se fundamenta en el reconocimiento de los animales como seres sintientes.

Las Heras avanza en la protección animal y prohíbe entregar mascotas como premio

Las Heras avanza en la protección animal y prohíbe entregar mascotas como premio

Foto: Mun. de Las Heras
Por Sitio Andino Sociedad

En una medida que busca respetar los derechos de los animales, el municipio de Las Heras prohibió entregarlos como premio en rifas, sorteos y concursos, al reconocerlos como seres sintientes. La normativa se aplica a cualquier especie y contempla sanciones que van desde el secuestro del animal hasta multas significativas.

Además de las multas, los infractores se podrían hacer cargo de los gastos de cuidado del animal.

Además de las multas, los infractores se podrían hacer cargo de los gastos de cuidado del animal.

Las Heras prohíbe el regalo de animales como premio: de qué se trata la medida

El Consejo Deliberante de Las Heras aprobó una ordenanza que prohíbe entregar animales como premio, incentivo o recompensa en rifas, sorteos, concursos, subastas o cualquier otra modalidad similar dentro del departamento.

La iniciativa fue impulsada por la concejala Noelia Delpir, del bloque radical, y reemplaza una ordenanza anterior. Su objetivo es desalentar la tenencia irresponsable que puede derivar en situaciones de abandono, negligencia o maltrato animal. La norma no se limita a perros y gatos, sino que abarca a cualquier especie, sin importar la raza ni la condición.

Quienes infrinjan la ordenanza recibirán multas de entre 130.000 y 300.000 pesos, según la gravedad de la situación, la cantidad de animales involucrados y la posible reincidencia. A esto se suma el secuestro de los animales y la obligación del infractor de hacerse cargo de todos los gastos de su cuidado, desde el alojamiento hasta la atención veterinaria.

Cómo se denuncian y controlan estas infracciones

La aplicación de la norma estará a cargo de una autoridad de control designada por el Ejecutivo municipal de Las Heras. Entre sus funciones se incluyen la fiscalización del cumplimiento, la elaboración de normas reglamentarias y la habilitación de líneas de contacto vecinales para recibir denuncias.

Temas
Seguí leyendo

Importante operativo para rescatar a una mujer accidentada en un cerro de Las Heras

Quiso encender una pantalla de gas y sufrió quemaduras fatales

Una pelea familiar terminó de la peor manera y un hombre murió de un disparo

La Justicia imputó por femicidio al detenido por el asesinato de Paula Espinoza en Las Heras

Se entregó el presunto autor del femicidio de una joven en Las Heras

Las Heras: encontraron asesinada a una mujer y su pareja quedó bajo sospecha

Revuelo por la muerte de un anciano en un geriátrico clandestino de Las Heras

Justo a tiempo: rescataron a cuatro personas intoxicadas con monóxido

Lee además
El Metrotranvía tendrá un servicio directo hacia el aeropuerto: cómo funcionará. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza. video

El Metrotranvía tendrá un servicio directo hacia el aeropuerto: cómo funcionará y qué estación ampliarán
La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca. video

Video: el testimonio que conmueve tras el femicidio de Paula Espinoza en Las Heras
LO QUE SE LEE AHORA
Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de julio: números ganadores del sorteo 3389

Ganó más de $300 millones en el Quini 6: de dónde es y a qué números jugó

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir 20 cargos en el Estado.

El Gobierno de Mendoza llamará a concurso para cubrir cargos en el Estado

Más allá de la eliminación, la prensa coincidió en destacar la histórica actuación de los Faraones en el Mundial 2026.   video

Del "hacemos historia" al "¿qué pasó?": así vivió Egipto la remontada argentina

La actualización corresponde al ranking FIFA en vivo y todavía no es oficial, ya que la clasificación definitiva se publicará una vez terminado el Mundial 2026.

La Selección se enteró de una "¿Mala noticia?" y le prende velas a todos los santos

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de julio: números ganadores del sorteo 3389

Ganó más de $300 millones en el Quini 6: de dónde es y a qué números jugó

Tras el hecho, el trabajador fue asistido y trasladado de urgencia al hospital Central.

Una carga cayó sobre un trabajador y el desenlace fue fatal