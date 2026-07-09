Las Heras avanza en la protección animal y prohíbe entregar mascotas como premio

En una medida que busca respetar los derechos de los animales , el municipio de Las Heras prohibió entregarlos como premio en rifas, sorteos y concursos , al reconocerlos como seres sintientes. La normativa se aplica a cualquier especie y contempla sanciones que van desde el secuestro del animal hasta multas significativas .

El Consejo Deliberante de Las Heras aprobó una ordenanza que prohíbe entregar animales como premio, incentivo o recompensa en rifas, sorteos, concursos, subastas o cualquier otra modalidad similar dentro del departamento.

La iniciativa fue impulsada por la concejala Noelia Delpir , del bloque radical, y reemplaza una ordenanza anterior. Su objetivo es desalentar la tenencia irresponsable que puede derivar en situaciones de abandono, negligencia o maltrato animal . La norma no se limita a perros y gatos , sino que abarca a cualquier especie, sin importar la raza ni la condición.

La medida se sustenta en el reconocimiento de los animales como seres sintientes y toma como antecedente un fallo reciente de la Justicia de Mendoza, en el que por primera vez se reconoció a dos caballos rescatados de situaciones de maltrato como "seres sintientes" y sujetos de derecho .

Quienes infrinjan la ordenanza recibirán multas de entre 130.000 y 300.000 pesos, según la gravedad de la situación, la cantidad de animales involucrados y la posible reincidencia. A esto se suma el secuestro de los animales y la obligación del infractor de hacerse cargo de todos los gastos de su cuidado, desde el alojamiento hasta la atención veterinaria.

Cómo se denuncian y controlan estas infracciones

La aplicación de la norma estará a cargo de una autoridad de control designada por el Ejecutivo municipal de Las Heras. Entre sus funciones se incluyen la fiscalización del cumplimiento, la elaboración de normas reglamentarias y la habilitación de líneas de contacto vecinales para recibir denuncias.