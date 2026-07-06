El doloroso testimonio de una vecina tras el femicidio de Paula Espinoza en Las Heras

El femicidio de Paula Espinoza (24) continúa generando una profunda conmoción en Las Heras y en toda la provincia de Mendoza . Mientras tanto, la investigación judicial avanza con el objetivo de esclarecer por completo el crimen y fortalecer las pruebas contra el principal acusado, Samuel Andrés Capelán , quien ya fue imputado por el delito de femicidio , cuya única pena prevista es la prisión perpetua .

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en el barrio Nuestra Señora de Lourdes . Pasadas las 18, una familiar encontró a la víctima sin vida dentro del departamento donde residía junto a su hijo, ubicado sobre la vivienda de sus padres. La mujer presentaba múltiples heridas de arma blanca , por lo que dio aviso inmediato al 911 . Desde entonces, familiares, amigos y vecinos reclaman Justicia por el brutal asesinato de la joven.

En diálogo con Noticiero Andino, una vecina del barrio expresó el profundo impacto que provocó el crimen , ya que conocía tanto a Paula como a su familia. "Es muy sorprendente esto que está pasando. A mí me sorprende muchísimo", expresó conmovida.

La mujer también se refirió al ahora imputado y aseguró que nunca observó comportamientos que hicieran sospechar un desenlace de estas características. "Se veía una persona tranquila. Jamás imaginé que pudiera pasar algo así ", relató.

Además, recordó los dramáticos momentos posteriores al hallazgo del cuerpo y contó que intentó contener a la hermana mayor de la víctima hasta la llegada de la madre. "Como dicen, cada hogar es un mundo diferente. Anoche me puse a rezar y pensaba: 'Dios mío, jamás imaginé que iba a pasar una cosa tan horrible'".

La investigación reconstruyó los movimientos previos del acusado

El trabajo de la Fiscalía de Homicidios, junto con distintas divisiones investigativas, permitió reconstruir casi por completo la secuencia previa y posterior al crimen mediante el análisis de cámaras de seguridad, teléfonos celulares, mensajes de WhatsApp y numerosos testimonios.

Según la principal hipótesis, Samuel Andrés Capelán habría planificado el ataque e incluso utilizó dos vehículos para concretar el homicidio e intentar facilitar su posterior fuga.

La reconstrucción indica que durante la mañana del viernes, Paula llevó a su pareja hasta su lugar de trabajo. Horas después, el sospechoso pidió prestado un Volkswagen Polo rojo a un compañero y regresó hasta las inmediaciones de la vivienda donde convivían.

El trabajo de la Fiscalía de Homicidios, junto con distintas divisiones investigativas, permitió reconstruir casi por completo la secuencia previa. Foto: Cristian Lozano

Las cámaras de seguridad registraron su llegada alrededor de las 14. Posteriormente caminó hasta el domicilio, saludó con aparente normalidad a familiares de la joven y subió al departamento.

La principal hipótesis del femicidio

De acuerdo con la investigación, Paula fue sorprendida mientras descansaba y atacada con un arma blanca. Los investigadores sostienen que la pareja atravesaba una profunda crisis de convivencia y que la joven habría manifestado su intención de poner fin a la relación con el ciudadano dominicano, contexto que para la Fiscalía habría sido determinante en el desenlace.

La autopsia reveló la extrema violencia del ataque. Los médicos forenses establecieron que la víctima sufrió 15 heridas de arma blanca, de las cuales 10 fueron cortes en el rostro y cinco puñaladas en el cuello. La causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por la masiva pérdida de sangre.

El intento de fuga y la entrega del acusado

Durante las pericias realizadas en la escena del crimen, los investigadores secuestraron el cuchillo tipo serrucho que habría sido utilizado para cometer el asesinato y que fue abandonado por el agresor antes de escapar.

Los investigadores secuestraron el cuchillo tipo serrucho que habría sido utilizado para cometer el asesinato.

La investigación también determinó que el sospechoso tenía intenciones de cruzar hacia Chile para evitar ser detenido. Sin embargo, el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor habría frustrado ese plan de fuga y precipitado su decisión de entregarse.

Finalmente, durante la madrugada del sábado, Samuel Andrés Capelán se presentó en la Comisaría 53 de Potrerillos, confesó haber cometido el crimen y quedó inmediatamente detenido.

Con la reconstrucción de los hechos prácticamente concluida, la Justicia continúa incorporando pruebas a la causa con el objetivo de consolidar la acusación contra el imputado. El expediente se tramita bajo la calificación de femicidio, delito que en la legislación argentina contempla como única condena la prisión perpetua.