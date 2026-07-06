Detuvieron otra vez a la acusada de liderar una red de tráfico ilegal de personas en Mendoza

Carolina Neumann , la mujer señalada como presunta líder de una organización dedicada al tráfico ilegal de personas en Mendoza , fue detenida nuevamente luego de presentarse a una audiencia en Tribunales Federales . La acusada, de 45 años y nacionalidad argentina , había sido arrestada en mayo durante un operativo de Gendarmería Nacional Argentina .

Sin embargo, en aquella oportunidad recuperó la libertad por disposición de la Justicia. Ahora, quedó nuevamente a disposición del magistrado interviniente, imputada por presunta infracción a la Ley 25.871 de Migraciones.

La causa se originó tras la detención de un hombre que circulaba por la Ruta Nacional 7 con armas de fuego en el interior del vehículo. A partir de ese procedimiento, efectivos de Gendarmería profundizaron la investigación y detectaron la existencia de una presunta organización que operaba al margen de la Ley de Migraciones .

Las tareas investigativas permitieron reconstruir un circuito delictivo que facilitaba el ingreso clandestino de personas desde Chile hacia Mendoza , utilizando pasos fronterizos no habilitados para evitar los controles migratorios.

Carolina Neumann, la mujer señalada como presunta líder de una organización dedicada al tráfico ilegal de personas, fue detenida nuevamente.

El hostel funcionaba como alojamiento para migrantes irregulares y con antecedentes

Como parte de la investigación, los uniformados identificaron un hostel ubicado en Guaymallén, inmueble que, según la pesquisa, era utilizado para alojar a personas en situación migratoria irregular que buscaban trasladarse entre Chile y Mendoza.

El edificio, donde años atrás funcionó una clínica, fue allanado por los investigadores. Allí se produjo la primera detención de Carolina Neumann, quien además registraba un pedido de captura en el marco de otra causa que investiga el presunto tráfico de armas desde Chile hacia Argentina a través del Paso Internacional Los Libertadores.

Según la pesquisa, era utilizado para alojar a personas en situación migratoria irregular.

Una estructura para evitar los controles fronterizos y la nueva detención de Neumann

De acuerdo con los elementos incorporados al expediente, los investigadores determinaron la existencia de una estructura organizada que hacía ingresar al país a varias personas (algunas de ellas con antecedentes penales) mediante pasos fronterizos clandestinos.

Una vez en territorio argentino, los involucrados eran trasladados hasta el inmueble de Guaymallén, desde donde continuaban su recorrido evitando los controles establecidos por las autoridades migratorias.

El edificio allanado por Gendarmería Nacional no era desconocido para las fuerzas de seguridad. Se trata de una ex clínica que desde hace años es señalada como un presunto aguantadero y que ya había sido inspeccionada durante la investigación por el caso Aliaga.

En aquella causa, los sospechosos del homicidio del empresario se habrían ocultado en ese inmueble luego de simular un allanamiento haciéndose pasar por efectivos policiales.

El nuevo arresto de Carolina Neumann se concretó cuando la mujer se presentó en los Tribunales Federales para asistir a una audiencia judicial. En ese momento, las autoridades hicieron efectiva la medida y la dejaron detenida a disposición del juez interviniente, en el marco de la investigación por presunto tráfico ilegal de personas e infracción a la Ley de Migraciones.