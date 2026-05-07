7 de mayo de 2026
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Allanamiento en Guaymallén por tráfico de armas: una mujer detenida

Gendarmería Nacional Argentina detuvo a una mujer durante un allanamiento en Guaymallén en el marco de una causa por tráfico de armas.

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El allanamiento se realizó este miércoles por la mañana. 

 Por Pablo Segura

Efectivos de distintas divisiones de Gendarmería Nacional Argentina realizaron una serie de allanamientos en las últimas horas en el marco de una causa por tráfico de armas y contrabando, siendo uno de los procedimientos más importantes en un inmueble de Guaymallén, a escasos metros de la Terminal de Ómnibus.

En ese lugar, donde hace años funcionaba una clínica, los uniformados detuvieron a una mujer identificada como Carolina Neumann, quien tenía pedido de captura por una causa que investiga tráfico de armas de Chile hacia nuestro país, a través del paso internacional Los Libertadores.

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El inmueble requisado por Gendarmería Nacional Argentina no es desconocido para las autoridades. Se trata de una ex clínica que desde hace años funciona como un aguantadero y que, años atrás, fue revisado en el marco del caso Aliaga, debido a que los presuntos autores del homicidio del empresario se habían ocultado en esa vivienda luego de simular un allanamiento, haciéndose pasar por policías.

Allanamiento en Guaymallén por tráfico de armas: una mujer detenida

Según fuentes policiales y judiciales, en total se realizaron 6 allanamientos en los últimos días. Además del procedimiento en calle Bandera de los Andes, casi Reconquista de Guaymallén, también hubo otros operativos en el mismo departamento, uno de ellos, en un galpón del Mercado Cooperativo.

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La investigación se inició a principios de año tras un secuestro de armas en Alta Montaña y derivó en un allanamiento en Guaymallén.

La investigación se inició a principios de año tras un secuestro de armas en Alta Montaña y derivó en un allanamiento en Guaymallén.

Todo está vinculado con una banda que traficaba armas desde Chile hacia Mendoza y que utilizaba estos inmuebles para ocultar objetos y hasta personas que eran parte de la organización.

Desde la justicia federal prefirieron no aportar mayores datos de la causa para no entorpecer la investigación, en tanto que se limitaron a confirmar que los allanamientos continúan.

Además, ratificaron que la mujer detenida quedó alojada en la U32 a disposición de la fiscalía interviniente. En las próximas horas se definirá su situación procesal.

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