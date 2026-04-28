Dos hombres de 30 y 35 años fueron detenidos en las últimas horas tras un allanamiento en el marco de la investigación por el homicidio de Leandro Ontivero, un joven de 23 años que fue asesinado a balazos en marzo de este año durante una riña en El Algarrobal, Las Heras.

Los sospechosos , Jesús Vergara Betteto (35) y José Luis Morales Moreno (30), fueron atrapados en un corral caprino de Lavalle, d onde se ocultaban desde hace un tiempo y donde, se cree, que cazaban animales para poder sobrevivir.

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El procedimiento se realizó en el Paraje El Retiro, en zona de San Miguel, Lavalle , donde los efectivos secuestraron también trampas de zorro, huevos de choique, quirquinchos, zorros y varios cuchillos, presuntamente, utilizados para la caza de esos animales.

Junto a estos cayó un tercer sospechoso, identificado como Abel Lira (43), quien no está vinculado al homicidio, por lo que quedó acusado solo por hurto y caza ilegal.

Los buscaban por un homicidio y los atraparon en un insólito lugar de Lavalle

En el marco de la investigación por el homicidio de Ontivero, efectivos de investigaciones comenzaron a seguir los pasos de Vergara y Morales, obteniendo en los últimos días el dato de que ambos sujetos se ocultaban en un corral caprino de Lavalle.

Entonces, los sabuesos realizaron algunas tareas de inteligencia y este martes concretaron el allanamiento para dar con los sospechosos.

Allanamiento Lavalle Algunos de los objetos incautados en el allanamiento ordenado por la justicia en la causa por homicidio.

Cuando la policía llegó al lugar, los acusados intentaron escapar, pero fueron atrapados rápidamente cuando se ocultaban en un corral caprino. Un tercer sospechoso logró huir y se mantuvo prófugo algunas horas en el mismo predio, pero luego fue capturado.

En el lugar se secuestraron elementos vinculados a la caza ilegal, entre ellos trampas, restos de fauna silvestre, armas blancas y cueros sin identificación. Por eso el tercer acusado fue señalado por estos delitos.

Los detalles del homicidio ocurrido en Las Heras

Por su parte, Vergara y Morales serán imputados en las próximas horas por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Según la hipótesis fiscal, estos dos sujetos fueron parte de la riña que terminó con el crimen de Ontivero, el 18 de marzo pasado en el barrio Buena Vista de El Algarrobal, Las Heras.

La víctima del crimen fue atacada durante un tiroteo del que participaron varias personas y luego fue hallada sin vida en el interior de su casa, donde se desplomó producto de un disparo en el cuello.

Tras el crimen, la policía realizó allanamientos en la zona y secuestró tres armas de fuego, municiones y varios celulares. Producto del análisis de esas pruebas y otras testimoniales, se logró identificar a los presuntos autores del hecho.