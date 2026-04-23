23 de abril de 2026
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Juicio por jurado

Segunda vez sin veredicto en el juicio por jurados por el homicidio Diego Céspedes

Es la segunda vez que un jurado no logra unanimidad en el caso por el homicidio de Diego Céspedes. La ley impide un tercer juicio, por lo que el acusado fue absuelto y liberado.

Matías Damián Silva Juárez fue absuelto y recuperó la libertad

Matías Damián Silva Juárez fue absuelto y recuperó la libertad

Foto: Prensa Suprema Corte de Justicia de Mendoza
 Por Carla Canizzaro

El juicio por jurados por elhomicidio de Diego Céspedes finalizó este jueves por la noche tras cuatro días de audiencias. Por segunda vez, los miembros del jurado no lograron la unanimidad necesaria para emitir un veredicto en relación a la responsabilidad penal del acusado Matías Damián Silva Juárez.

Las deliberaciones fueron realizadas en la sala 15 del Polo Judicial Penal y concluyeron sin acuerdo. Ante esta situación, la jueza técnica Belén Renna resolvió disolver el jurado.

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Se trató de la segunda vez que un jurado queda estancado en esta causa. De acuerdo con la normativa vigente en Mendoza, en estos casos la Fiscalía no puede impulsar un tercer juicio por jurados, lo que derivó en la absolución de Silva Juárez y su inmediata liberación.

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Se trató de la segunda vez que un jurado queda estancado en esta causa

Se trató de la segunda vez que un jurado queda estancado en esta causa

Durante el proceso, la acusación estuvo a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, en representación del Ministerio Público Fiscal, mientras que la querella fue ejercida por la abogada Jimena Villanueva. La defensa del imputado estuvo en manos de los abogados Héctor Mariano Tello Betz y Samira Fernández Etchegoyen.

Con la resolución judicial, también se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares vigentes y el cierre de la causa.

Los detalles del homicidio de Diego Céspedes en Las Heras

El cuerpo de Diego Céspedes fue hallado en la tarde del 16 de noviembre de 2023, alrededor de las 18, en una vivienda del barrio Solares del Borbollón, en Las Heras, donde residía la víctima.

El hallazgo se produjo tras un llamado a la línea de emergencias 911, que alertaba sobre la presencia de un cuerpo sin vida dentro del domicilio.

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El cuerpo de Diego Céspedes fue hallado en la tarde del 16 de noviembre de 2023 - Ilustrativa

El cuerpo de Diego Céspedes fue hallado en la tarde del 16 de noviembre de 2023 - Ilustrativa

Al llegar al lugar, efectivos policiales entrevistaron a un amigo de la víctima, un hombre que se moviliza en silla de ruedas, quien declaró que inicialmente creyó que Céspedes se había quitado la vida.

Sin embargo, los médicos de Policía Científica constataron poco después que el cuerpo presentaba “una herida cortante en la nuca, con posible fractura de cráneo”.

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