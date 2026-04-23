Se termina el otoño templado: el aire polar cambiará el clima en Mendoza

La provincia de Mendoza se prepara para un marcado cambio de temperatura con la llegada de una masa de aire polar . El fenómeno se hará sentir desde el fin de semana, con madrugadas frías , viento del sur y condiciones propicias para heladas . ¿Cómo seguirá el tiempo ?

De acuerdo con los datos de la Dirección de Contingencias Climáticas , los días previos estarán dominados por un ambiente relativamente templado. Para el viernes 24 de abril , el pronóstico en Mendoza anticipa un cielo algo nublado , con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste , mientras que en cordillera se mantendrán condiciones poco nubosas.

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este jueves 23 de abril en Mendoza

La jornada presentará una máxima de 24°C y una mínima de 12°C , configurando un escenario agradable antes del cambio de tiempo.

El sábado 25 de abril marcará el inicio de la transición meteorológica . Se prevé nubosidad variable , descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur , que rotarán hacia el noreste. Además, podrían registrarse precipitaciones en el sector este y sur durante la mañana , lo que reforzará la tendencia al enfriamiento. Ese día, la máxima alcanzará los 21°C y la mínima se mantendrá en 12°C , evidenciando el comienzo del descenso térmico. No obstante, en el zonas bajas del Valle de Uco y Malargüe se prevén mínimas de entre 5 °C y 6 °C.

El avance del aire frío será más notorio el domingo 26 de abril, con cielo algo nublado y vientos moderados del sur, lo que favorecerá un nuevo descenso de las temperaturas. Para esa jornada se pronostica una máxima de 18°C y una mínima de 11°C, consolidando un panorama de enfriamiento progresivo en toda la provincia.

Lunes, el día en el que habrá que salir más abrigados de casa

El momento clave llegará el lunes 27 de abril, cuando se concretará el ingreso de los días más frescos en Mendoza. Según el pronóstico, habrá nubosidad variable, vientos moderados del noreste y precipitaciones en cordillera, pero el dato más relevante será el fuerte descenso de la temperatura mínima, que se ubicará en torno a los 6°C en áreas urbanas.

En zonas rurales y sectores bajos, los valores podrían descender a rangos de entre 0°C y 4°C, lo que podría propiciar la llegada de las primeras heladas de la temporada.

Este fenómeno responde al avance de un frente frío de gran magnitud en el centro y sur del país, que desplazará el aire cálido acumulado durante los días previos. Tras su paso, quedará una atmósfera seca y fría, lo que permitirá una rápida pérdida de calor durante la noche. Este mecanismo explica el desplome térmico generalizado.

jueves 29 de mayo, frio, invierno, temperatura, clima, otoño, pronostico.jpg Especialistas recomiendan atención en cultivos y ganado ante el riesgo de heladas. Foto: Yemel Fil

Para el martes 28 de abril, el pronóstico del tiempo anticipa una leve recuperación térmica. Se espera nubosidad variable, vientos moderados del noreste y una máxima de 23°C, mientras que la mínima será de 8°C. El miércoles 29, en tanto, se mantendrá el tiempo bueno, con poco cambio en la temperatura, vientos leves y parcial nubosidad en cordillera, con valores térmicos cercanos a los 23°C de máxima y 10°C de mínima.

Los especialistas advierten que esta transición estacional requiere especial atención, principalmente en el sector agropecuario. Las heladas tempranas pueden generar complicaciones en cultivos sensibles y afectar al ganado en zonas rurales, valles y sectores bajos, donde el enfriamiento nocturno es más intenso que en áreas urbanas.