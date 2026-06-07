7 de junio de 2026
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Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de junio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza presentará con precipitaciones aisladas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de junio en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de junio en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 7 de junio una jornada mayormente nublada y fría con descenso de la temperatura.

Desde el organismo indicaron que habrá lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultuvados y que los vientos serán moderados del sector sur. En alta montaña habrá nevadas.

Temperatura promedio en el llano:

  • Máxima: 11° C
  • Mínima (resto de la provincia): 4°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Lunes 8 de junio: el día estará mayormente nublado con precipitaciones aisladas. Máxima: 14 °C | Mínima: 9 °C.
  • Martes 9 de junio: la jornada se presentará parcialmente nublada con descenso de la temperatura. Máxima: 8 °C | Mínima: 13 °C.
  • Miércoles 10 de junio: mayormente nublado. Máxima: 7 °C | Mínima: 13 °C.

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