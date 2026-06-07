Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de junio en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 7 de junio una jornada mayormente nublada y fría con descenso de la temperatura.
7 de junio de 2026
La jornada en la provincia de Mendoza presentará con precipitaciones aisladas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas para la provincia de Mendoza anticipa para este domingo 7 de junio una jornada mayormente nublada y fría con descenso de la temperatura.
Desde el organismo indicaron que habrá lluvias y lloviznas afectando los tres oasis cultuvados y que los vientos serán moderados del sector sur. En alta montaña habrá nevadas.