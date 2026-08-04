Conocé cómo estará el tiempo este martes 4 de agosto en Mendoza Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que para este martes 4 de agosto, una jornada nublada en la zona Sur y seminublado en la zona Este durante la tarde. No se observan precipitaciones en el llano provincial.

Según el organismo, en alta montaña el cielo estará nublado en toda la provincia. Los modelos indican que no habría precipitaciones en Alta Montaña durante la jornada pero sí nevadas débiles..

Temperaturas promedio en el llano Máxima: 18°C.

Mínima (Malargüe): entre 2°C y 3°C.

Mínima (resto de la provincia): promedio de 6°C. El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Miércoles 5 de agosto: Poca nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste. Máxima: 22°C | Mínima: 9°C. Paso a Chile cerrado Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.