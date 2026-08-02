Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este domingo 2 de agosto en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que para este domingo 2 de agosto, la jornada se presentará parcialmente nublada con leve ascenso de la temperatura.
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con el cielo parcialmente nublado. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que para este domingo 2 de agosto, la jornada se presentará parcialmente nublada con leve ascenso de la temperatura.
Desde el organismo indicaron que habrá vientos moderados de sudeste y nevadas en cordillera.
Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 18 grados y la mínima a los 10 grados.
Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.
El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.