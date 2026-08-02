Conocé cómo estará el pronóstico del tiempo este domingo 2 de agosto en Mendoza Foto: Cristian Lozano

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Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza indica que para este domingo 2 de agosto, la jornada se presentará parcialmente nublada con leve ascenso de la temperatura.

Desde el organismo indicaron que habrá vientos moderados de sudeste y nevadas en cordillera.

Se estima que la temperatura máxima llegaría a los 18 grados y la mínima a los 10 grados.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza Lunes 3 de agosto: Mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. Máxima: 16ºC | Mínima: 9ºC

Mayormente nublado con descenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera. Martes 4 de agosto: La jornada estará parcialmente nunublada con ascenso de la temperatura. Máxima: 18ºC | Mínima: 7°C Paso a Chile cerrado Desde la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor confirmaron que el paso permanece “cerrado hasta nuevo aviso”, en medio de fuertes precipitaciones níveas que afectan a toda la zona cordillerana.

El fenómeno se registra con intensidad en localidades argentinas como Punta de Vacas, Puente del Inca y Las Cuevas; y también del lado chileno en Los Libertadores, Portillo y Caracoles. Según los reportes oficiales, las nevadas podrían mantenerse al menos hasta los primeros días de agosto, si se cumplen los pronósticos meteorológicos.