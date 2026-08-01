Trágico accidente en San Rafael: murió un motociclista tras chocar con una camioneta

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Por Sitio Andino Policiales







En horas de la mañana de este sábado, alrededor de las 10:50, un motociclista murió luego de protagonizar un violento choque contra una camioneta. El trágico siniestro vial ocurrió en la intersección de las calles C. W. Lencinas y avenida Quiroga, en San Rafael.

Así fue el violento choque entre una motocicleta y una camioneta en San Rafael La Policía intervino luego de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertó sobre una violenta colisión entre una motocicleta y una camioneta en la intersección de las calles C. W. Lencinas y avenida Quiroga, en San Rafael.

Según las primeras actuaciones, la motocicleta circulaba por calle C. W. Lencinas en sentido norte-sur y, por causas que aún son materia de investigación, impactó contra una camioneta Toyota Hilux que se desplazaba por avenida Quiroga de este a oeste.

A raíz del fuerte choque, el motociclista sufrió graves lesiones y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que posteriormente lo trasladó de urgencia al Hospital Schestakow. Pese a los esfuerzos del equipo médico, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal correspondiente, que dispuso las medidas de rigor para determinar cómo se produjo el trágico siniestro vial.