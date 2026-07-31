San Rafael llevará juegos y actividades infantiles a barrios y distritos

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Municipio de San Rafael lanzó las Estaciones Infantiles, una propuesta itinerante de juegos y recreación que recorrerá distintos puntos del departamento durante agosto.
El cronograma comenzará el sábado 1 de agosto en Colonia Elena y continuará en barrios y distritos del departamento de San Rafael.
En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Municipio de San Rafael lanzó las Estaciones Infantiles, una propuesta itinerante de juegos y recreación que recorrerá distintos puntos del departamento durante agosto.
La iniciativa contempla más de 40 eventos gratuitos destinados a que niñas y niños puedan compartir una jornada junto a sus familias y amigos. Las actividades incluirán propuestas lúdicas, deportivas, recreativas y artísticas, además de chocolate y diferentes sorpresas para los participantes.
El calendario comenzará este sábado 1 de agosto, desde las 15, en Colonia Elena. La actividad se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples, ubicado frente a la plaza de Los Colonizadores.
La programación continuará el sábado 8 de agosto, a las 14.30, en el Salón Comunitario de Las Margaritas. Por su parte, el domingo 9 será el turno de Las Paredes, donde la celebración se realizará de 15 a 18 en la Rotonda del Cristo.
El resto de las actividades se irá anunciando a través de las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael y del sitio web oficial del municipio. “Invitamos a todas las familias a acercarse con sus niños a participar de los diferentes puntos de las Estaciones Infantiles para pasar un lindo momento y divertirse mucho”, expresó la subsecretaria de Desarrollo Humano, Paola Calle.
Desde la comuna destacaron que todas las propuestas serán de acceso libre y gratuito, con el objetivo de que las celebraciones lleguen a diferentes barrios y distritos de la extensa geografía sanrafaelina.