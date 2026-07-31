31 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael llevará juegos y actividades infantiles a barrios y distritos

El cronograma comenzará el sábado 1 de agosto en Colonia Elena y continuará en barrios y distritos del departamento de San Rafael.

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Por Sitio Andino Departamentales

En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, el Municipio de San Rafael lanzó las Estaciones Infantiles, una propuesta itinerante de juegos y recreación que recorrerá distintos puntos del departamento durante agosto.

La iniciativa contempla más de 40 eventos gratuitos destinados a que niñas y niños puedan compartir una jornada junto a sus familias y amigos. Las actividades incluirán propuestas lúdicas, deportivas, recreativas y artísticas, además de chocolate y diferentes sorpresas para los participantes.

Cuándo comienzan las Estaciones Infantiles

El calendario comenzará este sábado 1 de agosto, desde las 15, en Colonia Elena. La actividad se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples, ubicado frente a la plaza de Los Colonizadores.

La programación continuará el sábado 8 de agosto, a las 14.30, en el Salón Comunitario de Las Margaritas. Por su parte, el domingo 9 será el turno de Las Paredes, donde la celebración se realizará de 15 a 18 en la Rotonda del Cristo.

Más de 40 celebraciones en San Rafael

El resto de las actividades se irá anunciando a través de las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael y del sitio web oficial del municipio. “Invitamos a todas las familias a acercarse con sus niños a participar de los diferentes puntos de las Estaciones Infantiles para pasar un lindo momento y divertirse mucho”, expresó la subsecretaria de Desarrollo Humano, Paola Calle.

Desde la comuna destacaron que todas las propuestas serán de acceso libre y gratuito, con el objetivo de que las celebraciones lleguen a diferentes barrios y distritos de la extensa geografía sanrafaelina.

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