29 de julio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael abordará la prevención del suicidio en niños y adolescentes

La iniciativa es organizada por el Instituto Puentes de San Rafael y reunirá a profesionales de distintas áreas de la salud.

Laura Bielli, médica psiquiatra.

Laura Bielli, médica psiquiatra.

Por Sitio Andino Departamentales

El Instituto Puentes de San Rafael convocó a médicos psiquiatras, pediatras y clínicos a participar de la I Jornada Sanrafaelina de Psiquiatría y Salud Mental, que se desarrollará el próximo viernes 31 de julio.

La actividad tendrá lugar de 16 a 20 en el Multiespacio Vecchia Terra y estará centrada en una problemática de especial relevancia para la comunidad médica y las familias: las autolesiones, las ideas suicidas y el suicidio en niños y adolescentes.

Especialistas abordarán la salud mental infantil y adolescente

Las disertaciones estarán a cargo de la doctora Cavallo, la licenciada Mussa y la doctora Liliana Moneta, quienes analizarán diferentes aspectos vinculados con la detección, prevención y abordaje de estas situaciones.

La jornada es organizada por el licenciado Hidalgo, la doctora Bielli y el doctor Otosen, con el objetivo de generar un espacio de capacitación e intercambio profesional sobre una temática compleja que requiere una intervención temprana e interdisciplinaria.

La propuesta está especialmente dirigida a profesionales de la salud que trabajan con niños y adolescentes, quienes podrán incorporar nuevas herramientas para reconocer señales de alerta y acompañar adecuadamente a pacientes y familias.

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