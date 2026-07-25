26 de julio de 2026
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EDEMSA informó cortes de luz en San Rafael y trabaja para restablecer el servicio

Personal técnico de EDEMSA trabaja para restablecer completamente el servicio tras los cortes registrados en San Rafael.

Corte de luz en San Rafael durante este sábado.

Corte de luz en San Rafael durante este sábado.

Por Sitio Andino Departamentales

EDEMSA informó cortes de energía en zonas de San Rafael y trabaja para restablecer el servicio La distribuidora eléctrica comunicó que sus equipos trabajan para normalizar el suministro en sectores afectados del departamento. Parte del servicio ya fue recuperado.

La empresa EDEMSA informó este sábado la afectación del servicio de energía eléctrica en distintas zonas del departamento de San Rafael y confirmó que personal operativo trabaja para restablecer el suministro.

Desde la compañía indicaron que, mediante las maniobras realizadas por sus equipos técnicos, varios sectores ya recuperaron el servicio, mientras continúan las tareas para lograr la normalización total en las áreas afectadas.

Continúan los trabajos de recuperación del suministro de energía electrica

“Gracias a las maniobras realizadas ya se ha recuperado el suministro en varias zonas afectadas, mientras se continúa avanzando con la normalización del servicio en la totalidad de los sectores”, señalaron desde EDEMSA.

La distribuidora mantiene desplegados sus equipos para atender la situación y completar las tareas necesarias para devolver el servicio a los usuarios afectados.

Cómo realizar reclamos por falta de energía

Ante inconvenientes con el suministro eléctrico, los usuarios pueden comunicarse con EDEMSA a través de sus canales oficiales:

  • 0800-333-3672
  • WhatsApp: 261 343 5647

La empresa recomendó utilizar estas vías para informar cortes o solicitar asistencia.

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