Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 24 de julio.

Durante la mañana y tarde de este viernes 24 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles Santa Cruz, Fortín Malargüe, Villa del Milagro y Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Los Filtros, entre Bentos y Bertani; Capitán Montoya. De 10.00 a 11.30 h.

– En Ruta Nacional N°101, hacia el sur de calle Los Paramillos, frente a la Escuela 1-460 Libertad; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

– En Ruta Provincial N°89, entre Costa Canal y Calle B; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y calle Valderrama; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Viernes 24 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/Yc8Eu6pBHY

– En calle José Lencinas, entre Villalobos y Clodomiro Silva. Afecta calle Juan Aveiro y áreas adyacentes; Vista flores. De 10.00 a 13.45 h.

– En carril a Lavalle, hacia el sur de calle Sevilla y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

– En el Lateral Oeste del Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle La Purísima, entre Ropolo y Río Las Vacas y áreas adyacentes; Buena Nueva. De 9.30 a 12.30 h.

– En calle Las Cañas, entre San Francisco del Monte y Barrio Alimentación. Afecta a los barrios Molino, Jardín Village y La Barraca y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Yemel Fil

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas