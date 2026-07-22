Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 22 de julio.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 22 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre Puesto Rojas, calle Ejército de Los Andes y Ruta Provincial N°188, camino a Los Morados. De 10.30 a 14.30 h.

– En la intersección de Juan Isidro Morán y Juan Agustín Maza y zonas aledañas; Los Dos Álamos. De 9.30 a 12.30 h.

– En Ruta Nacional N°144, entre Los Inquilinos y Posadas Rebaños. Afecta al complejo Pueblo Benegas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Los Blancos, entre Tiburcio Benegas y Los Inquilinos; Cuadro Benegas. De 16.30 a 18.00 h.

– En calle Colonia Castillo, hacia el oeste de Martínez; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle El Molino, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Dante, hacia el oeste del Corredor Productivo; Los Árboles. De 10.00 a 13.30 h.

– Entre calles El Álamo, Corredor Productivo, calle N°6 y Ruta Provincial N°94; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Independencia, La Costa, La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

– En la intersección de calle Valderrama y Don Alfredo. En Bodega Esmeralda y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.45 a 13.45 h.

– En Ruta Provincial N°89, entre calles Los Cuarteles y Costa Canal; Gualtallary. De 14.30 a 18.30 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Miércoles 22 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/TTPPPtR31J

– En calle Videla Aranda, hacia el oeste de Sarmiento y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Franklin Villanueva entre Maza y La Falda y zonas aledañas; Lunlunta. De 9.15 a 13.15 h.

– Entre calles Perito Moreno, Pedro Molina, Santa Fe, Espejo Este y Castro Barros y áreas adyacentes; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle 25 de Mayo, entre Cavagnaro y Severo del Castillo. Afecta callejón Bilbao y Carrasco. En el barrio El Salvador y áreas adyacentes; La Primavera. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Severo del Castillo, entre Salcedo e Infanta Isabel. En calle Durand, hacia el oeste de Severo del Castillo. Entre calles Salcedo, San Pedro, Durand y Severo del Castillo. Entre calles 25 de Mayo, San Martín, callejón Privado y Severo del Castillo. Afecta a calle Antonio Isgro y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 8.45 a 12.45 h.

– Entre calles Alfonsin, Mario Benedetti y 20 de Junio y zonas aledañas. De 8.30 a 11.30 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas