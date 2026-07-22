Durante la mañana y tarde de este miércoles 22 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.
En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 22 de julio
Ciudad
– Entre calles Alfonsin, Mario Benedetti y 20 de Junio y zonas aledañas. De 8.30 a 11.30 h.
Guaymallén
– En calle Severo del Castillo, entre Salcedo e Infanta Isabel. En calle Durand, hacia el oeste de Severo del Castillo. Entre calles Salcedo, San Pedro, Durand y Severo del Castillo. Entre calles 25 de Mayo, San Martín, callejón Privado y Severo del Castillo. Afecta a calle Antonio Isgro y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 8.45 a 12.45 h.
– En calle 25 de Mayo, entre Cavagnaro y Severo del Castillo. Afecta callejón Bilbao y Carrasco. En el barrio El Salvador y áreas adyacentes; La Primavera. De 8.45 a 12.45 h.
Luján
– En calle Terrada entre Juan José Paso y Malabia. En el loteo El Marquesado y barrio Parque Universitario y zonas aledañas; Carrodilla. De 10.00 a 13.45 h.
Maipú
– Entre calles Perito Moreno, Pedro Molina, Santa Fe, Espejo Este y Castro Barros y áreas adyacentes; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.
– En calle Franklin Villanueva entre Maza y La Falda y zonas aledañas; Lunlunta. De 9.15 a 13.15 h.
– En calle Videla Aranda, hacia el oeste de Sarmiento y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
Desconectar los electrodomésticos para evitar daños
Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.
Informarse: consultar los avisos de EDEMSA
Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.
Tener un kit de emergencia básico a mano
Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:
Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
Una radio a pilas.
Agua y alimentos no perecederos.
Un botiquín de primeros auxilios.
Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.
La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.
Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente
Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas